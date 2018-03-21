Survivor 2018 29. bölüm fragmanı! Survivor'da Nagihan ve Sahra kavgası

Survivor 2018'in Perşembe akşamı yayınlanacak 29. yeni bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımları Acun Ilıcalı'nın sunacağı ödül oyununda yemek için karşı karşıya gelecek. All Star takımında sakatlanan Ecem'in yerine katılan son yarışmacı olan Berna Canbelde de ilk defa oyuna çıkacak. Daha önce iki defa Survivor'da yarışan ve Sahra'yla olan kavgalarıyla hatırlanan Berna'nın gelişi Sahra'yı şoke ediyor.

Survivor'daki ödül oyunu sırasında ise Nagihan ile Sahra arasında kavga çıkıyor. Araya giren Sema iki tarafı ayırmaya çalışıyor.

TURABİ VE ADEM KAVGASININ ARDINDAN GERİLİM SÜRÜYOR

All Star takımında Adem ve Turabi'nin ekrana gelmeyen kavgasının yankıları ise devam ediyor. Yeni bölüm fragmanında Turabi'nin, 'Adem bundan sonra benim için klavyedeki boşluk tuşu gibi. Çok yer kaplıyor ama boş işler' sözleri dikkat çekti. Adem ise yaşanan kavgayı kolay unutamayacağını söyleyerek, 'Ben bunları unutamam. Ertesi gün unutup oyun kazandığımızda el çakamam' dedi.

Merve Aydın ise takım arkadaşlarını eleştirerek, 'Takımda erkeklerde şöyle bir durum var. Çok iyi anlaştıklarını söylüyorlar ancak, bunu söylerken yaptıkları uyuşmuyor' şeklinde konuştu.