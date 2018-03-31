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Survivor 2018 38. bölüm fragmanı! Hakan ve Nagihan arasında kılıçlar çekiliyor! 'Benimle savaşması imkansız'

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.03.2018 01:13 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 31 Mart Cumartesi günü ekrana gelecek olan 38. bölümün fragmanı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde Gönüllüler takımından Hakan Hatipoğlu ile Nagihan arasında savaş başlıyor! Hakan Hatipoğlu'nun, 'Nagihan buraya geldikten sonra huzur azaldı. Nagihan bana kılıç çekerse benimle savaşamaz. Bu imkansız' sözleri dikkat çekiyor. Nagihan ise, 'Hakan için artık çizgimi çekiyorum' ifadelerini kullanıyor.

Survivor 2018 38. bölüm fragmanı! Hakan ve Nagihan arasında kılıçlar çekiliyor! 'Benimle savaşması imkansız'

Survior 2018'in 31 Mart Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne Gönüllüler takımındaki Hakan ile Nagihan arasındaki gerilim damga vuracak. Gönüllüler takımında artık iyice belirgin olmaya başlayan gruplaşmalarla birlikte Nagihan ve Hakan arasında da ipler gerildi.

'BENİMLE SAVAŞMASI İMKANSIZ'
Yeni bölümde Hakan Hatipoğlu Nagihan için ilginç sözler sarf ediyor. Nagihan'ın All Star'dan Gönüllüler'e gelmesinin ardından adalarında huzurun azaldığını söyleyen Hakan, 'Bu adada huzur bir noktadan sonra azaldı. Nagihan buraya geldikten sonra. Nagihan'ı çok iyi tanıyorum. Umarım bana kılıç çekmez. Ama kılıç çekerse kusura bakmasın ama benimle kolay kolay savaşamaz. İmkansız.' dedi.

Nagihan ise, 'Hakan kafasındaki isimleri söyledi. Bu saatten sonra gerekli çizgimi çekiyorum. Kendisi benim asla sınırlarımın içine giremez' şeklinde konuştu.

Gönüllüler ve All Star takımları Alp Kırşan'ın sunacağı yemek ödüllü oyunda ve iyi ada oyunlarında mücade edecek. Oyun sırasında ise Adem ve Ümit Karan, Gönüllüler takımı sevinç gösterisi için tepki gösteriyor. Gönüllüler'e kızan Ümit'in, 'Bu kadar ağlamanıza gerek yok' sözleri dikkat çekiyor.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
All Star ve Gönüllüler Cuma akşamı yemek ödülü için yarıştılar. Pizza ödüllü oyunda gülen taraf Gönüllüler takımı oldu. Ödül oyununu kazanan Gönüllüler nefis pizzanın tadını çıkardı.

Ödül oyunu sırasında Batuhan ile Ümit Karan gerilimi yaşandı. Takım arkadaşı Nagihan'a oyun sırasında övgüler dizen Batuhan, Merve Aydın'a ise moralini bozacak şekilde seslenince tepki çekti. Ümit Karan sinirlenerek Batuhan'a 'Batuhan ne oluyor oğlum' diyerek tepki gösterdi. Batuhan ise 'Aramızda konuşuyoruz. Sıkıntı yok' diye karşılık verdi.

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