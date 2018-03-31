Survivor 2018 38. bölüm fragmanı! Hakan ve Nagihan arasında kılıçlar çekiliyor! 'Benimle savaşması imkansız'

Survior 2018'in 31 Mart Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne Gönüllüler takımındaki Hakan ile Nagihan arasındaki gerilim damga vuracak. Gönüllüler takımında artık iyice belirgin olmaya başlayan gruplaşmalarla birlikte Nagihan ve Hakan arasında da ipler gerildi.

'BENİMLE SAVAŞMASI İMKANSIZ'

Yeni bölümde Hakan Hatipoğlu Nagihan için ilginç sözler sarf ediyor. Nagihan'ın All Star'dan Gönüllüler'e gelmesinin ardından adalarında huzurun azaldığını söyleyen Hakan, 'Bu adada huzur bir noktadan sonra azaldı. Nagihan buraya geldikten sonra. Nagihan'ı çok iyi tanıyorum. Umarım bana kılıç çekmez. Ama kılıç çekerse kusura bakmasın ama benimle kolay kolay savaşamaz. İmkansız.' dedi.

Nagihan ise, 'Hakan kafasındaki isimleri söyledi. Bu saatten sonra gerekli çizgimi çekiyorum. Kendisi benim asla sınırlarımın içine giremez' şeklinde konuştu.

Gönüllüler ve All Star takımları Alp Kırşan'ın sunacağı yemek ödüllü oyunda ve iyi ada oyunlarında mücade edecek. Oyun sırasında ise Adem ve Ümit Karan, Gönüllüler takımı sevinç gösterisi için tepki gösteriyor. Gönüllüler'e kızan Ümit'in, 'Bu kadar ağlamanıza gerek yok' sözleri dikkat çekiyor.