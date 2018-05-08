Survivor 2018 66. bölüm fragmanı! Adem'den Turabi için şok sözler! 'Şeytanlık yapmayı biliyorsan taşlanınca da...'

Survivor 2018'de Turabi ile kendisini eleme adayı gösteren takım arkadaşları arasındaki gerilim sürüyor. Son olarak Elif Şadoğlu'nun elendiği Ünlüler takımında Turabi, takım arkadaşlarıyla konuşmazken adada da tek başına vakit geçiriyor.

'BEN OYUNU BOZARIM'

Adını yazan takım arkadaşlarını düşman ilan eden Turabi, 'Beni istemeyen birilerini ben hiç istemem. Beni bitirmeye çalışanları da tek tek bitirmeye çalışacağım. Benim adım Turbo Turabi. Eğer bir oyun varsa, ben o oyunu bozarım' diyor.

'ŞEYTANLIK YAPMAYI BİLİYORSAN...'

Turabi'ye tepki gösteren Adem ise, kendisini bir hikaye yaratmaya çalıştığını ifade ederek, 'Turabi hırslı bir yarışmacı. Güzel bir hikaye yaratmaya çalışıyor. Bu şekilde

devam ederse her hafta o yazılır. Şeytanlık yapmayı biliyorsan taşlanınca da şikayet etmeyeceksin' sözleri dikkat çekiyor.

Merve Aydın da Turabi için sert sözler söylerek, 'Adada senin ne yaptığın, geldiğin günden beri zerre umrumda değil' diyor.

ANNELER GÜNÜ ÖDÜLÜ YARIŞMACILARI AĞLATTI

Survivor 66. bölümdeki iletişim oyununda kazanan takım Anneler Günü'nde annesiyle görüşme imkanı bulacak. Ödülü duyan yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı. Annesini çok özlediğini söyleyen Turabi ile kızıyla hiç görüşemediği için üzgün olan Nagihan gözyaşlarına boğuldu.