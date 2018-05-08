Survivor 2018 66. bölüm fragmanı! Adem'den Turabi için şok sözler! 'Şeytanlık yapmayı biliyorsan taşlanınca da...'

Survivor 2018'de Turabi ile kendisini eleme adayı gösteren takım arkadaşları arasındaki gerilim sürüyor. Son olarak Elif Şadoğlu'nun elendiği Ünlüler takımında Turabi, takım arkadaşlarıyla konuşmazken adada da tek başına vakit geçiriyor.
'BEN OYUNU BOZARIM'
Adını yazan takım arkadaşlarını düşman ilan eden Turabi, 'Beni istemeyen birilerini ben hiç istemem. Beni bitirmeye çalışanları da tek tek bitirmeye çalışacağım. Benim adım Turbo Turabi. Eğer bir oyun varsa, ben o oyunu bozarım' diyor.
'ŞEYTANLIK YAPMAYI BİLİYORSAN...'
Turabi'ye tepki gösteren Adem ise, kendisini bir hikaye yaratmaya çalıştığını ifade ederek, 'Turabi hırslı bir yarışmacı. Güzel bir hikaye yaratmaya çalışıyor. Bu şekilde
devam ederse her hafta o yazılır. Şeytanlık yapmayı biliyorsan taşlanınca da şikayet etmeyeceksin' sözleri dikkat çekiyor.
Merve Aydın da Turabi için sert sözler söylerek, 'Adada senin ne yaptığın, geldiğin günden beri zerre umrumda değil' diyor.
ANNELER GÜNÜ ÖDÜLÜ YARIŞMACILARI AĞLATTI
Survivor 66. bölümdeki iletişim oyununda kazanan takım Anneler Günü'nde annesiyle görüşme imkanı bulacak. Ödülü duyan yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı. Annesini çok özlediğini söyleyen Turabi ile kızıyla hiç görüşemediği için üzgün olan Nagihan gözyaşlarına boğuldu.
TURABİ VE ANIL KAVGASI 'HADDİNİ BİLDİRİRİM'
Manevi değeri çok yüksek olan iletişim oyunu sırasında Anıl ile Turabi arasında da gerilimli anlar yaşandı. Oyun sırasında Anıl'ın kendi taraflarına doğru hareket yaptığını iddia eden Turabi çok sinirlenerek, 'Sakın bir daha bizim tarafa hareket yapma. Sana güzelce söylüyorum. Haddini bileceksin. Yoksa ben haddini bildiririm' diye bağırdı. Anıl ise Turabi'nin kendisini takımından ayrı ilan etmesine gönderme yaparak 'Senin tarafın mı vardı? Hani tek başınaydın. Dediğinin arkasında dur. Sen kim oluyorsun da bana haddimi bildiriyorsun?' sözleriyle tepki gösterdi.
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