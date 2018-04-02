Survivor 2018'de Batuhan neden ayrıldı? Survivor'a veda eden Batuhan Buğra Eruygun kimdir?

Survivor 2018'in 1 Nisan Pazar akşamı yayınlanan 37. bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ada konseyinde Acun Ilıcalı, bir yarışmacının Survivor'a veda ettiğini açıkladı.
Survivor'da Gönüllüler takımına yedeklerden katılan milli atlet Batuhan Buğra Eruygun, yarışmanın zorlu şartlarına daha fazla dayanamadı. Sürekli kaybeden Gönüllüler takımında mücadele eden ve daha önceden de bir rahatsızlık yaşayan Batuhan, Survivor'dan ayrılmak istediğini ekibe iletti. Acun Ilıcalı, Batuhan'ın kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Ilıcalı, Batuhan'ın sürpriz vedasıyla ilgili şunları söyledi:
'Gönüllüler takımına yedek yarışmacı olarak katılan Batuhan, bugünkü bireysel dokunulmazlık sonrasında, ekibimizle görüştü. Batuhan Survivor'a devam etme şansının bulunmadığını, mental olarak kendisini iyi hissetmediği ve Survivor şartlarını kaldıramadığını iletti. Dünyanın en zor yarışmasındasınız. Batuhan milli bir atletimiz, gururumuz. Ancak Survivor hiç bir zaman atletizm yarışması olmadı. Kafasındaki gerçekleştiremediği ve performans olarak beklediğini bulamadı. Aynı zamanda mental olarak da bugün itibariyle devam edemeyeceğini açıkladı. Daha önce de geçirdiği bir rahatsızlık vardı. Batuhan konusunda hassasız. O nedenle talebini değerlendirdik ve kendisine müsade ettik. Adaya veda etmeye gelecek. Ancak Survivor 2018'de Batuhan artık olmayacak.'
BATUHAN BUĞRA ERUYGUN KİMDİR?
1991 yılında dünyaya gelen Batuhan Buğra Eruygun Türk Atlet’tir. Engelli koşularda yarışmakta, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı Milli Atlet sporcusudur.
2013 yılında 7.98’lik süre ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibidir. 60 metre engeli 8 saniyenin altında koşan ilk milli atlet olarak rekorlar kitabına ismini yazdıran isimdir.
Yine aynı sene Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından doping kullandığı gerekçesi ile iki sene men edilmiştir.
2015 yılında Testis kanseri teşhisi konulan Milli Atlet uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuş ve spor yaşantısına kaldığı yerden devam etmiştir. Günümüzde en son Survivor yarışmasına katılacak isimler arasında gösterilen Batuhan Buğra Eruygun İstanbul doğumludur. Boğa burcudur.
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