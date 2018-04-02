Survivor 2018'de Batuhan neden ayrıldı? Survivor'a veda eden Batuhan Buğra Eruygun kimdir?

Survivor 2018'in 1 Nisan Pazar akşamı yayınlanan 37. bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ada konseyinde Acun Ilıcalı, bir yarışmacının Survivor'a veda ettiğini açıkladı.

Survivor'da Gönüllüler takımına yedeklerden katılan milli atlet Batuhan Buğra Eruygun, yarışmanın zorlu şartlarına daha fazla dayanamadı. Sürekli kaybeden Gönüllüler takımında mücadele eden ve daha önceden de bir rahatsızlık yaşayan Batuhan, Survivor'dan ayrılmak istediğini ekibe iletti. Acun Ilıcalı, Batuhan'ın kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Ilıcalı, Batuhan'ın sürpriz vedasıyla ilgili şunları söyledi:

'Gönüllüler takımına yedek yarışmacı olarak katılan Batuhan, bugünkü bireysel dokunulmazlık sonrasında, ekibimizle görüştü. Batuhan Survivor'a devam etme şansının bulunmadığını, mental olarak kendisini iyi hissetmediği ve Survivor şartlarını kaldıramadığını iletti. Dünyanın en zor yarışmasındasınız. Batuhan milli bir atletimiz, gururumuz. Ancak Survivor hiç bir zaman atletizm yarışması olmadı. Kafasındaki gerçekleştiremediği ve performans olarak beklediğini bulamadı. Aynı zamanda mental olarak da bugün itibariyle devam edemeyeceğini açıkladı. Daha önce de geçirdiği bir rahatsızlık vardı. Batuhan konusunda hassasız. O nedenle talebini değerlendirdik ve kendisine müsade ettik. Adaya veda etmeye gelecek. Ancak Survivor 2018'de Batuhan artık olmayacak.'