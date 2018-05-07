Survivor 2018'de birleşme öncesindeki son eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2018'de birleşme haftası öncesindeki son dokunulmazlık oyunu 6 Mayıs Pazar akşamı ekrana geldi. Survivor'da birleşmeyi göremeden gidecek son yarışmacıyı belirleyecek olan eleme konseyinde sürpriz bir ismin adı yazıldı.

HAFTANIN İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'in 63. bölümünde takımlar haftanın ikinci dokunulmazlık için mücadele etti. Acun Ilıcalı'nın sunduğu oyuna Ünlüler takımı iyi başladı. Ünlüler oyunda skoru 7-4'e kadar getirmeyi başardı. Ancak toparlanan Gönüllüler önce dengeyi sağladı ardından ise öne geçti. Dokunulmazlıktaki son oyunda ise Damla ve Merve mücadele etti. Damla takımının üst üste 6. sayısını kazanmayı başardı. 7-4 geriden gelen Gönüllüler oyunu 10-7'lik skorla kazandı.

ÜNLÜLER'DE DOKUNULMAZLIK ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden takımı Ünlüler'de ilk konseyde Elif en fazla ismi yazılan yarışmacı olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa Kemal ise ikinci eleme adayı olarak Merve Aydın'ın ismini söylemişti. Pazar akşamı ekrana gelen bölümde haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden Ünlüler yeniden eleme konseyine gitti ve bir isim daha belirledi. Takımda herkesin ismini yazdığı Turabi, üçüncü eleme adayı oldu.