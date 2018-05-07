Survivor 2018'de birleşme öncesindeki son eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2018'de birleşme haftası öncesindeki son dokunulmazlık oyunu 6 Mayıs Pazar akşamı ekrana geldi. Survivor'da birleşmeyi göremeden gidecek son yarışmacıyı belirleyecek olan eleme konseyinde sürpriz bir ismin adı yazıldı.
HAFTANIN İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2018'in 63. bölümünde takımlar haftanın ikinci dokunulmazlık için mücadele etti. Acun Ilıcalı'nın sunduğu oyuna Ünlüler takımı iyi başladı. Ünlüler oyunda skoru 7-4'e kadar getirmeyi başardı. Ancak toparlanan Gönüllüler önce dengeyi sağladı ardından ise öne geçti. Dokunulmazlıktaki son oyunda ise Damla ve Merve mücadele etti. Damla takımının üst üste 6. sayısını kazanmayı başardı. 7-4 geriden gelen Gönüllüler oyunu 10-7'lik skorla kazandı.
ÜNLÜLER'DE DOKUNULMAZLIK ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden takımı Ünlüler'de ilk konseyde Elif en fazla ismi yazılan yarışmacı olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa Kemal ise ikinci eleme adayı olarak Merve Aydın'ın ismini söylemişti. Pazar akşamı ekrana gelen bölümde haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden Ünlüler yeniden eleme konseyine gitti ve bir isim daha belirledi. Takımda herkesin ismini yazdığı Turabi, üçüncü eleme adayı oldu.
Ünlüler'de bu hafta elemeye kalan Turabi, Elif ve Merve Aydın arasında, toplu sms oylamasında en az oyu alan isim adaya veda edecek.
TURABİ'DEN TAKIM ARKADAŞLARINA ŞOK SÖZLER!
Survivor 2018'de ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımında üçüncü eleme adayı olan Turabi ada konseyinde söz aldı. Takım arkadaşlarının ismini yazmasını eleştiren Turabi, 'Oyunun kuralı bir isimyazılacak. Arkadaşlarımın hepsi de beni layık görmüş. İki dokunulmazlığı kaybettiğimiz için çok üzülmüştüm. Ama şimdi bakınca ileride beni bekleyen tehlikeyi gördüm. Demek ki dokunulmazlık kaybettiğimizde bir sonraki potaların hepsinde ben olacağım. En azından
gardımı daha yüksek tutmam lazım. Eski Turabi olup vahşi olmaya geri dönme zamanı geldiğini öğrendim. Demek ki düşeni hemen kapıyorlar' şeklinde konuştu.
HAKAN VE TURABİ KONSEYDE YÜZLEŞTİ
Survivor 2018 ada konseyinde Hakan ile Turabi yüzleşti. Turabi, Hakan'a yönelik olarak "Survivor'da onu sevmiyorum" dedi.
TURABİ'NİN İLGİNÇ İSTEĞİNİ ACUN ILICALI KIRMADI! TÜM İSİMLERİ TEK TEK
Survivor ada konseyinde oy kullanma sırasında Turabi, bu sene Survivor'a katılan tüm isimleri tek tek kağıda yazdı. Survivor 2018 ada konseyinde oylamada yazılan isimleri okuyan Acun Ilıcalı, Turabi'nin ricasını geri çevirmedi.
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