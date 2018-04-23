Survivor 2018'de elemeye kimler kaldı? Eleme adayından duygulandıran konuşma

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? Survivor'da bu haftaki iki dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler takımında 3 yarışmacı sms oylamasına kaldı. Cumartesi yayınlanan bölümde ada konseyinde adı en çok yazılan isim olan Sahra Işık birinci eleme adayı olurken, bireysel dokunulmazlığı kazanan Elif Şadoğlu ise ikinci eleme adayı olarak Adem'in ismini söyledi. Pazar akşamı yayınlanan bölümdeki ada konseyinde ise, Ünlüler takımı 3. eleme adayı olması için Mustafa Kemal'in adını yazdı.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Acun Ilıcalı'nun sunduğu dokunulmazlık oyununda yarışmacılar denizde zorlu bir mücadeleye girdi. Gönüllüler takımı oyuna hızlı başladı. Hakan Hatipoğlu, Hilmi Cem gibi suda oldukça hızlı yarışmacılara sahip olan Gönüllüler takımı, yarışmada durumu 8-5'e kadar getrdi. Ancak daha sonra atak yapan Ünlüler eşitliği sağladı ve durum 9-9 oldu. Son oyunda ise adeta nefesler tutuldu ve sadece bir top atma farkıyla Gönüllüler 10-9 kazanmayı başardı. Son anlarda gelen galibiyet sonrasında Gönüllüler'de büyük coşku yaşandı.

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasından sms oylamasında en az oyu alan isim adaya veda edecek. Survivor'dan kimin eleneceği ise Pazartesi akşamı ekrana gelecek 52. bölümde belli olacak.

ELEME ADAYI MUSTAFA KEMAL'DAN DUYGUSAL KONUŞMA

Survivor'a Gönüllüler takımından yedeklerden gelen ve yeni konsept sonrasında Ünlüler takımına geçen Mustafa Kemal, eleme adayı olması için Ünlüler takımında adı yazılan isim oldu. Mustafa Kemal'in sms oylaması sırasındaki konuşması herkesi etkiledi. Survivor'a gelmek için çok beklediğini ve uğraştığını söyleyen Mustafa Kemal, eleme potasında olmayı hak etmediğini ancak yeni olduğu için yazıldığını söyledi.

'ÜNLÜLER TAKIMINDAYIM AMA ÜNLÜ DEĞİLİM'

Annesinin gördüğü rüyayı anlatmasının üzerinden bir saat geçtikten sonra kendisini aradıklarını söyleyen Mustafa Kemal, 'Şu an Ünlüler takımındayım ama ünlü değilim. Ne bir dizide oynadım ne de beni tanıyan yüzbinlerce insan var. Ben sadece bana güvenen ve çok şeyler bekleyen küçük çevreden geldim' dedi.



'ANNEM BİR RÜYA GÖRDÜ VE...'

'Survivor'a katılmayı çok istedim ve bekledim. Katılmak için çok şeyler yaptım çok uğraştım. İlk defa olmamıştı. İlk turda gelemediğim için çok üzülmüştüm. Her gün acaba ararlar mı diye bekliyordum. Bir gün annem aradı, rüyasında gördüğünü ve Survivor'dan çağıracaklarını söyledi. Ama bir buçuk ay olduğu için ben umudumu kesmiştim. Ondan bir saat sonra Survivor'dan aradılar ve hazırlık yapmamı istediler.Bugün arkadaşlar beni yazdı ama bu potada olmayı hak etmediğimi düşünüyorum. Gerçekten iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Ama herhalde ben yeni olduğum için arkadaşlar içlerinden birini yazamadılar beni yazdılar.'

ACUN ILICALI SORULARI YANITLAYACAK!

Survivor 2018 ada konseyinde Acun Ilıcalı sosyal medyadan gelen izleyici sorularını yayında yanıtlayacağını açıkladı...

GÖNÜLLÜLER ÖDÜLÜN TADINI ÇIKARDI!