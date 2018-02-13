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Survivor 2018'de Hakan ve Turabi kavgası! Ayırırken de olay çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.02.2018 23:12 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in ilk ciddi kavgası Hakan Hatipoğlu ile Turabi arasında yaşandı. Survivor'ın 13 Şubat Salı yayınlanan 3. bölümünde, ödül oyunu sırasında laf atmayla başlayan gerginlik büyüdü. Hakan Hatipoğlu ve Turabi birbirlerinin üzerine yürüyünce ortalık karıştı. Takım arkadaşlarının araya girdi ancak Cumali'nin ayırma sırasındaki hareketleri Nihat Doğan ve Ümit Karan'ın tepkisini çekti.

Survivor 2018'de Hakan ve Turabi kavgası! Ayırırken de olay çıktı!

Survivor'da ödül oyunu sırasında Turabi ile Hakan arasında gerginlik yaşandı. Parkura geçerken Hakan'ın Cumali'ye söylediği 'Senin hafif görenlere aldırma devam et' sözlerini duyan Turabi, Gönüllüler takımı benchine gelerek Hakan'a "Strateji yapma arkadan konuşma" diye bağırdı. Turabi'yi takım arkadaşları uzaklaştırdı.

Aynı oyun sırasında Hakan ile Turabi arasında daha büyük bir gerginlik yaşandı. Turabi ve Hakan birbirlerinin üzerine yürürken, takım arkadaşları araya girdi. Tartışmayı ayırma sırasında ise Cumali'nin sert müdahalesi Ümit Karan, Turabi ve Nihat Doğan'ı kızdırdı.

Oyun sonrasındaki seremoni sırasında da Hakan ve Turabi atışması devam etti. Turabi Hakan için 'Takım arkadaşların senin nasıl biri olduğunu anlayacak' dedi. Hakan ise bugüne kadar kimseye ihanet etmediği söyleyerek, Turabi'yi kozlarını oyun parkurunda paylaşmaya çağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 hakan-turabi

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