Survivor 2018'de Hakan ve Turabi kavgası! Ayırırken de olay çıktı!

Survivor'da ödül oyunu sırasında Turabi ile Hakan arasında gerginlik yaşandı. Parkura geçerken Hakan'ın Cumali'ye söylediği 'Senin hafif görenlere aldırma devam et' sözlerini duyan Turabi, Gönüllüler takımı benchine gelerek Hakan'a "Strateji yapma arkadan konuşma" diye bağırdı. Turabi'yi takım arkadaşları uzaklaştırdı.

Aynı oyun sırasında Hakan ile Turabi arasında daha büyük bir gerginlik yaşandı. Turabi ve Hakan birbirlerinin üzerine yürürken, takım arkadaşları araya girdi. Tartışmayı ayırma sırasında ise Cumali'nin sert müdahalesi Ümit Karan, Turabi ve Nihat Doğan'ı kızdırdı.

Oyun sonrasındaki seremoni sırasında da Hakan ve Turabi atışması devam etti. Turabi Hakan için 'Takım arkadaşların senin nasıl biri olduğunu anlayacak' dedi. Hakan ise bugüne kadar kimseye ihanet etmediği söyleyerek, Turabi'yi kozlarını oyun parkurunda paylaşmaya çağırdı.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

