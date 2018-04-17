Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor'ın 16 Nisan Pazartesi ekrana gelen yeni bölümünde adaya kimin veda edeceği merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı.

Survivor Gönüllüler bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybetmiş ve iki konseyde 3 yarışmacıyı eleme potasına koymak zorunda kalmıştı. Cumartesi yayınlanan bölümde, konseyda adı en fazla yazılan isim olan Cumali ve bireysel dokunulmazlığı kazanan Hilmi Cem'in adını söylediği Hakan Hatipoğlu eleme adayları olmuştu. Pazar yayınlanan bölümde ise ada konseyinde Damla'nın ismi eleme için çıktı.

SURVIVOR'A KİM VEDA ETTİ?

Acun Ilıcalı Survivor'ın yeni bölümünde Cumali, Hakan ve Damla arasından adaya veda eden ismi açıkladı. Elemeye kalan 3 yarışmacı arasından sms oylamasında en az oyu alan Cumali Akgül Survivor'a veda etti.

CUMALİ'DEN SURVIVOR'A DUYGUSAL VEDA

Acun Ilıcalı'nın adını açıklamasından sonra oldukça üzülen Cumali konuşmakta güçlük çekti. Survivor'a katılmak için kendisine destek olan herkese teşekkür eden Cumali, rakip takım ve kendi takım arkadaşlarına sarılarak veda etti. Cumali Turabi'ye boynundaki muskasını da çıkartıp verirken, 'Beni korudu seni de korusun' dedi. Takımda yakın dost olan Hakan'la vedalaşması sırasında da duygusal anlar yaşandı. Hakan'la vedalaşan Cumali, 'Survivor'da sahip olduğun en güzel şeylerden biri dostluğun oldu' dedi. Hakan'nın da vedalaşma sırasında gözleri doldu.