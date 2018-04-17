Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor'ın 16 Nisan Pazartesi ekrana gelen yeni bölümünde adaya kimin veda edeceği merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı.
Survivor Gönüllüler bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybetmiş ve iki konseyde 3 yarışmacıyı eleme potasına koymak zorunda kalmıştı. Cumartesi yayınlanan bölümde, konseyda adı en fazla yazılan isim olan Cumali ve bireysel dokunulmazlığı kazanan Hilmi Cem'in adını söylediği Hakan Hatipoğlu eleme adayları olmuştu. Pazar yayınlanan bölümde ise ada konseyinde Damla'nın ismi eleme için çıktı.
SURVIVOR'A KİM VEDA ETTİ?
Acun Ilıcalı Survivor'ın yeni bölümünde Cumali, Hakan ve Damla arasından adaya veda eden ismi açıkladı. Elemeye kalan 3 yarışmacı arasından sms oylamasında en az oyu alan Cumali Akgül Survivor'a veda etti.
CUMALİ'DEN SURVIVOR'A DUYGUSAL VEDA
Acun Ilıcalı'nın adını açıklamasından sonra oldukça üzülen Cumali konuşmakta güçlük çekti. Survivor'a katılmak için kendisine destek olan herkese teşekkür eden Cumali, rakip takım ve kendi takım arkadaşlarına sarılarak veda etti. Cumali Turabi'ye boynundaki muskasını da çıkartıp verirken, 'Beni korudu seni de korusun' dedi. Takımda yakın dost olan Hakan'la vedalaşması sırasında da duygusal anlar yaşandı. Hakan'la vedalaşan Cumali, 'Survivor'da sahip olduğun en güzel şeylerden biri dostluğun oldu' dedi. Hakan'nın da vedalaşma sırasında gözleri doldu.
Acun Ilıcalı ise Cumali'yle ilgili konuşarak, 'Kişiliğinle herkesin gönlünü kazandın. Eğer performansın da daha iyi olsaydı, Survivor'ın şampiyonluk adaylarından biri olurdun. Seni tanımaktan mutluluk duydum. Artık Survivor ailesinin bir parçasısın' dedi.
HAFTANIN PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?
Haftanın en iyi performansına sahip yarışmacılarını Acun Ilıcalı açıkladı. Kadınlarda birinci Damla, ikinci ise Sahra oldu. Erkeklerde ise birinci Turabi, ikinci Adem oldu.Kazanan yarışmacıların ödülü ise ballı krokanlı kek ve taze sıkılmış portakal suyu oldu.
SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor'ın 48. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler yemek ödülü ve baraka oyunlarında karşı karşıya geldi. Kazanan takımın tavuk yiyeceği ödül oyununu 10-8'lik skorla kazanan takım Ünlüler oldu.
BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Pazartesi akşamları oynanan yataklı baraka ve ödül oyununda Gönüllüler artık rahat bir yatağa kavuşmak hayaliyle parkura çıktı. Yoğun yağmur altında oynanan oyunu ise yine Ünlüler kazandı.
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