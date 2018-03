Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'in 26 Mart Pazartesi yayınlanan 33. bölümünde eleme konseyi heyecanı yaşandı. Son dokunulmazlık oyunu kaybeden Gönüllüler'de ada konseyinde adı en fazla yazılan isim Anıl olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cumali ise ikinci eleme adayı olarak Ramazan'ı, haftanın en iyi performansa sahip olan yarışmacısı olan Birsen ise Yağmur'u aday yapmıştı.

Pazar akşamı yapılan sms oylamasında Anıl, Yağmur ve Ramazan arasında en az oyu alarak elenen isim yeni bölümde belli oldu. Survivor'da bu hafta Gönüllüler takımından Ramazan Kalyoncu elendi.

Acun Ilıcalı'nın adının açıklamasının ardından büyük üzüntü yaşayan Ramazan, duygularını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 33. bölümünde Acun Ilıcalı'nın sunduğu ödül oyununda büyü heyecan yaşandı. Sandviç, çay ve hamburger ödüllü oyunda takımlar kumdaki zorlu parkurda yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı ödül oyununda da ise All Star'ı yenmeyi başardı.

SURVIVOR'DAN ELENEN RAMAZAN KALYONCU KİMDİR?

Ramazan Kalyoncu, 8 Nisan 1990 Rize doğumlu. Spor salonlarında vücut geliştiren Ramazan Kalyoncu instagram hesabını da ‘baklavalı’ yarı çıplak pozları ile renklendirmiş. Ramazan Kalyoncu aslen Rize Çayeli’nden. Ailesi ile olan bu görüntüsü instagramdaki son paylaşımlarından biri oldu.

Ramazan Kalyoncu’nun geçmişinde futbol, boks, fitness eğitmenliği yer alıyor Pilates, Yoga ve Bokwa dallarıyla da ilgilenen Ramazan Kalyoncu spor salonundan çıkmayan tiplerden.

Ramazan Kalyoncu Best Model Of Turkey yarışmasına da katılmış. Bu yarışmada finale kalan isimlerden olan Ramazan Kalyoncu şansını Idol Of Models yarışmasında da denedi. Ramazan Kalyoncu bu karışmada Türkiye’nin en iyi 3. Erkek Modeli seçildi.