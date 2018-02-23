MAGAZİN

Survivor 2018'de Nihat Doğan ve Anıl arasında 'tarihi fark' gerginliği

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2018 00:59 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 22 Şubat Perşembe yayınlanan 9. bölümünde, ödül oyunu sonrasında Anıl'ın söylediği sözler Nihat Doğan ve Ümit Karan'ı çıldırttı. Pizza ödüllü oyunda All Star'ı 10-2 yenen Gönüllüler takımı, 'tarihi fark yaptık' dedik. Bu sözler üzerine çok sinirlenen Nihat Doğan, Gönüllüler'e ve Anıl'a 'Bundan sonra herkese duble gider. Her şeye müstehaklar' diye bağırdı. Survivor'daki yüksek tansiyon ödül sonrasındaki seremonide de sürünce araya Acun Ilıcalı girmek zorunda kaldı.

Survivor 2018'de Nihat Doğan ve Anıl arasında 'tarihi fark' gerginliği

Survivor 2018'in son bölümünde Gönüllüler takımı oyunlarda fırtına gibi esti. Şiddetli yağmurun altında oynanan pizza ödüllü oyunda Gönüllüler takımı All Star'ı farklı bir sonuçla 10-2 yenmeyi başardı. Gönüllüler takımının oyun sonrasındaki sevinç gösterisi sırasında 'tarihi fark attık' sözleri All Star takımındaki kızdırdı.

'BUNDAN SONRA HERKESE GİDER'
Ümit Karan ve Nihat Doğan bu sözler üzerine büyük tepki gösterdi '10-1'i unuttunuz mu' diye bağırdı. Nihat Doğan, tarihi fark diyen Anıl için çok sert konuştu. Nihat Doğan, 'Eylem ve söyleminiz bir olacak. 10-1 farkı unuttunuz mu? 10-1 yendik ağzımızı açmadık. Bundan sonra herkese gider, tek tek gider, duble gider. Bizim içimizde o hareketi yaptığım için ayıp ettiğimi söyleyenlere her şey müstehak. Anladınız mı bunlara her şey müstehak artık' diye bağırdı.

ARAYA ACUN ILICALI GİRDİ
Takım arkadaşları Nihat'ı sakinleştirmeye çalıştı. Oyun sonrasındaki seremonide de Nihat'ın gerginliği devam etti ve Anıl'a tepki gösterdi. Gerilimin büyümesi üzerine araya Acun Ilıcalı girdi.

nihat-doğan

İYİ ADA OYUNUNU KİM KAZANDI?
 Survivor'ın son bölümünde, pizza ödülünü farklı sonuçla kazanan Gönüllüler takımı karınlarını doyurduktan sonra ikinci oyunda da rakiplerini geçmeyi başardı. Kuru fasulye ve yatakların bulunduğu iyi ada ödülünü bu defa Gönüllüler takımı kazanmayı başardı. Günlerdir yataklı barakalarda rahat bir şekilde yaşayan All Star takımı bu konforu da kaybetti.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 Nihat Doğan nihat doğan anıl kavga

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama

Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Volkan Konak'a saldırı olayında yeni gelişme

Volkan Konak'a saldırı olayında yeni gelişme

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor 2018 10. bölüm fragmanı! Survivor'da Cumali, Anıl ve Ramazan kavgası

Survivor 2018 10. bölüm fragmanı! Survivor'da Cumali, Anıl ve Ramazan kavgası

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de Cumali krizi 'Duygu sömürüsü yapıyor'

Survivor 2018'de Cumali krizi 'Duygu sömürüsü yapıyor'

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın New York romantizmi!

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın New York romantizmi!

Çok Güzel Hareketler Bunlar geri dönüyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar geri dönüyor

Alişan ameliyat olacak!

Alişan ameliyat olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.