Survivor 2018'de Nihat Doğan ve Anıl arasında 'tarihi fark' gerginliği

Survivor 2018'in son bölümünde Gönüllüler takımı oyunlarda fırtına gibi esti. Şiddetli yağmurun altında oynanan pizza ödüllü oyunda Gönüllüler takımı All Star'ı farklı bir sonuçla 10-2 yenmeyi başardı. Gönüllüler takımının oyun sonrasındaki sevinç gösterisi sırasında 'tarihi fark attık' sözleri All Star takımındaki kızdırdı.

'BUNDAN SONRA HERKESE GİDER'

Ümit Karan ve Nihat Doğan bu sözler üzerine büyük tepki gösterdi '10-1'i unuttunuz mu' diye bağırdı. Nihat Doğan, tarihi fark diyen Anıl için çok sert konuştu. Nihat Doğan, 'Eylem ve söyleminiz bir olacak. 10-1 farkı unuttunuz mu? 10-1 yendik ağzımızı açmadık. Bundan sonra herkese gider, tek tek gider, duble gider. Bizim içimizde o hareketi yaptığım için ayıp ettiğimi söyleyenlere her şey müstehak. Anladınız mı bunlara her şey müstehak artık' diye bağırdı.

ARAYA ACUN ILICALI GİRDİ

Takım arkadaşları Nihat'ı sakinleştirmeye çalıştı. Oyun sonrasındaki seremonide de Nihat'ın gerginliği devam etti ve Anıl'a tepki gösterdi. Gerilimin büyümesi üzerine araya Acun Ilıcalı girdi.