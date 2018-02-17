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Survivor 2018'de Turabi horlamasıyla adayı inletti! 'Yerler titredi'

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2018 02:02 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in son bölümünde, All Star takımına Turabi Çamkıran gece horlamasıyla takım arkadaşlarını uyandırdı! İyi ada oyununu kazandıktan sonra yataklı kulübelerden yatan All Star takımı, bu konfora rağmen Turabi'nin horlamasıyla iyi bir gece geçiremedi. Hilmi Cem ve Murat Ceylan, sabah uyandıklarında Turabi'ye horlaması konusunda takıldılar.

Survivor 2018'de Turabi horlamasıyla adayı inletti! 'Yerler titredi'

Survivor 2018'in Cuma akşamı yayınlanan 5. bölümünde, All Star takımında Turabi'nin horlaması arkadaşlarını rahatsız etti. Hilmi Cem ve Murat, sabah Turabi'ye 'Yerler titredi' diyerek takıldılar.

Diğer yandan son günlerdeki kötü performansıyla dikkatleri çeken Turabi, sayı kaybetmesine alışma sürecine bağladı. Survivor 2018'de sık sık sayı kaybeden Turabi performansı ile ilgili öz eleştiri yaptı. Turabi, 'Bugünlerde sayı alamıyorum ama sıkıntı değil. Ben cin gibiyim, sallanırım ama yıkılmam. Bugünlerde sallantıdayım ama onu da ada şartlarına laışmaya veriyorum' dedi.

SURVIVOR 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor'ın son bölümünde de peynirli sandviç ödülü için iki takım mücadele etti. All Star takımının üstün bir performans sergileyerek, yiyecek ödüllü oyunu 10-7 kazanmayı başardı.

MERCİMEK VE İYİ ADA İÇİN YARIŞTILAR
Günün ikinci oyununda, Gönüllüler ve All Star'dan ikişer erkek yarışmacı iyi ada ve yeşil mercimek ödülünü kazanmak için yarıştı. All Star'dan Hilmi Cem ve Adem, Gönüllüler'den ise Melih ve Anıl'ın mücadele ettiği oyunu 5-1 All Star takımı kazandı.

HAKAN GÖZÜNDEN YARALANDI
Ödül oyunu sırasında Gönüllüler'den Hakan'ın kazası herkesi korkuttu. Oyun sırasında kafasını hızlı şekilde bariyere çarpan Hakan bir anda yere yığıldı. Hakan'ın gözünde büyük bir şişlik oluşurken, boynu da zedelendi. Hakan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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