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Survivor 2018'e iki yeni yarışmacı katıldı! Survivor Gönüllüler'den Emre ve İpek kimdir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2018 21:29 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de Gönüllüler takımına Emre ve İpek isimli iki yeni yarışmacı katıldı. Survivor Gönüllüler'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu ve hastalığından dolayı yarışmadan çıkartılan Gamze'nin yerine gelen yeni yarışmacılar, Cuma akşamı ödül oyunu öncesinde takımlarına katıldı. Survivor Gönüllüler'de Hakan'ın yerine Emre, Gamze'nin yerine ise İpek geldi. Survivor 2018'in yeni yarışmacıları Emre ve İpek kimdir nereli?

Survivor 2018'e iki yeni yarışmacı katıldı! Survivor Gönüllüler'den Emre ve İpek kimdir?

Acun Ilıcalı Survivor'da yedek oyuncuların takımlarına katılacağını açıklamıştı. All Star ve Gönüllüler'e ikişer yeni oyuncunun yanı sıra, hastalığından dolayı yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Gamze'nin yerine esktra olarak yedek bir oyuncu geldi.

Gözünde yaralanan ve bir hafta sonra Survivor'a dönecek olan Hakan'ın bir ay boyunca oyunlarda mücadele edemeyecek olması sebebiyle, Gönüllüler'in yeni yarışmacısı daha erken takıma katıldı.

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SURVIVOR 2018 YENİ YARIŞMACISI İPEK KİMDİR?
Gönüllüler takımında Gamze'nin yerine yedeklerden İpek takıma katılırken, Hakan'ın yerine ise Emre geldi. Survivor'ın yeni yarışmacıları İpek ve Emre, Cuma akşamı yayınlanan bölümde ödül oyunu öncesinde takımlarına katıldı. Mersin'li olan İpek aynı zamanda bir sporcu.

27 yaşında olan İpek, milli su topu sporcusu. Aynı zamanda atlet de olan İpek spor koçluğu da yapıyor.

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SURVIVOR 2018 EMRE KİMDİR? 'ELİMDEN GELENİ ARDIMA KOYMAM'
Kolundaki taktığı palmiye yaprağıyla dikkat çeken Emre ise aslen Adanalı ancak Eskişehir'de yaşıyor. Oldukça iddialı konuşan Emre, 'Şimdiden daha buradki ortamın içinde kendimi hissettim ve adapte oldum. Ben sınırlara karşı doğdum. Elimden geleni ardıma koymam' dedi.

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