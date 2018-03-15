Survivor 2018'in 4 yeni yarışmacısı takımlarına katıldı! Survivor'ın yeni yarışmacıları kimler?

Survivor 2018'in 15 Mart Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde, dört yeni isim yarışmaya katıldı. Daha önce Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından isimlerini duyurduğu Elif Şadoğlu, Yiğit Dikmen, Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun ilk defa takımlarına katıldılar ve oyunda yarıştılar.
Oyun öncesinde takım arkadaşlarıyla tanışan yeni yarışmacılar ilk duygularını da paylaştı. Geçen sezon Survivor'da mücadele eden Elif Şadoğlu, 'Geçen sene de buradaydım. Tekrar burada olmak çok heyecan verici bir durum.All Star takımı zaten çok iyi bir takım, çok zor oyun kaybediyor. Takıma sayı kazandırmaya geldik.' dedi.
Yine Survivor'da geçtiğimiz yıllarda yarışan Yiğit Dikmen ise, Survivor'ı çok özlediğini belirterek, 'Bir an önce oyuna girmek istiyorum. Çok iyi bir takıma geldim. Saygı duyulması gereken bir takım' şeklinde konuştu.
Milli atlet olan Batuhan Buğra Eruygun da yarışmadaki çok sayıda isimle daha önceden tanıştığını söyleyerek, 'Burası benim için milli takım kampı gibi oldu. Nevin, Nagihan antreman arkadaşlarım. Hepsi tanıdık isimler' dedi. Gönüllüler takımının diğer yeni ismi olan Mustafa Kemal Kurt ise, Profesyonel rugby oyuncusuyum, milli takımda da kaptanlığı yapıyorum.Buraya gelmeyi çok istiyordum. Bekledik, oldu olmadı derken buraya geldim. Ama gelmek için çok bekledim' ifadelerini kullandı.
ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?
Survivor Elif Şadoğlu 1992 doğumludur. Ataşehir'deki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapmaktadır. Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu oldu.
YİĞİT DİKMEN KİMDİR?
Yiğit Dikmen kimdir, Yiğit Dikmen, 1987 yılında İstanbul‘da doğmuştur.
Uzun yıllar amatör kümede futbol oynayan Yiğit Dikmen, 2011 yılından beri de “Crossfit” ile uğraşmaktadır. Türkiye’nin ilk Crossfit’cilerinden olup yakın zamanda antrenörlük yapmaya başlayacaktır.
Haliç Üniversitesinde konservatuar öğrencisi olan kardeşi Yağızkan Dikmen, “Güzel Günler Göreceğiz” sinema filminde ve “Ağır Roman Yeni Dünya”ile “Cinayet” dizisinde oynamıştır.
2014 yılının Mart ayında başlayan, Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Yiğit Dikmen de “gönüllüler” takımında yarışmıştı.
MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?
Mustafa Kemal Kurt Crossfit L1 Antrenörüdür. Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda rugby oyuncusudur. Bulgaristan Avrupa Rugby Şampiyonası katılmıştır.
BATUHAN BUĞRA ERUYGUN KİMDİR?
1991 yılında dünyaya gelen Batuhan Buğra Eruygun Türk Atlet’tir. Engelli koşularda yarışmakta, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı Milli Atlet sporcudusudur.
2013 yılında 7.98’lik süre ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibidir. 60 metre engeli 8 saniyenin altında koşan ilk milli atlet olarak rekorlar kitabına ismini yazdıran isimdir. Yine aynı sene Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından doping kullandığı gerekçesi ile iki sene men edilmiştir.
2015 yılında Testis kanseri teşhisi konulan Milli Atlet uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuş ve spor yaşantısına kaldığı yerden devam etmiştir. Günümüzde en son Survivor yarışmasına katılacak isimler arasında gösterilen Batuhan Buğra Eruygun İstanbul doğumludur. Boğa burcudur.
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