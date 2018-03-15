Survivor 2018'in 4 yeni yarışmacısı takımlarına katıldı! Survivor'ın yeni yarışmacıları kimler?

Survivor 2018'in 15 Mart Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde, dört yeni isim yarışmaya katıldı. Daha önce Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından isimlerini duyurduğu Elif Şadoğlu, Yiğit Dikmen, Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun ilk defa takımlarına katıldılar ve oyunda yarıştılar.

Oyun öncesinde takım arkadaşlarıyla tanışan yeni yarışmacılar ilk duygularını da paylaştı. Geçen sezon Survivor'da mücadele eden Elif Şadoğlu, 'Geçen sene de buradaydım. Tekrar burada olmak çok heyecan verici bir durum.All Star takımı zaten çok iyi bir takım, çok zor oyun kaybediyor. Takıma sayı kazandırmaya geldik.' dedi.

Yine Survivor'da geçtiğimiz yıllarda yarışan Yiğit Dikmen ise, Survivor'ı çok özlediğini belirterek, 'Bir an önce oyuna girmek istiyorum. Çok iyi bir takıma geldim. Saygı duyulması gereken bir takım' şeklinde konuştu.

Milli atlet olan Batuhan Buğra Eruygun da yarışmadaki çok sayıda isimle daha önceden tanıştığını söyleyerek, 'Burası benim için milli takım kampı gibi oldu. Nevin, Nagihan antreman arkadaşlarım. Hepsi tanıdık isimler' dedi. Gönüllüler takımının diğer yeni ismi olan Mustafa Kemal Kurt ise, Profesyonel rugby oyuncusuyum, milli takımda da kaptanlığı yapıyorum.Buraya gelmeyi çok istiyordum. Bekledik, oldu olmadı derken buraya geldim. Ama gelmek için çok bekledim' ifadelerini kullandı.