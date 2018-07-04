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Survivor 2018'in şampiyonu Adem'den teşekkür videosu

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıççı, sosyal medyadan sevenlerine ve kendini yarışma süresince destekleyenlere, "Hikayemiz çok güzel tamamlandı" diyerek teşekkür videosu paylaştı.

Survivor 2018'in şampiyonu Adem'den teşekkür videosu

Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıççı sosyal medyada paylaştı video ile yarışma süresince kendini destekleyenlere teşekkür etti.

Survivor 2018'de ipi göğüsleyen Adem Kıllıççı sevenlerine " Merhaba arkadaşlar bugün gerçekten çok mutluyum ve bu mutluluğumu tüm sevenlerimle, bana oy gönderen dua eden herkesle paylaşmak istiyorum. Gerçekten zorlu bir süreçten geçtik.

Hem ailemi hem sizi çok yıprattım. Çok üzüldünüz, benimle üzüldünüz, benimle sevindiniz. Ve bu hikayeyi başlatırken birbirimize inandık. İnanarak yola çıktık ve inancımızın sonucunda çalıştık. Çalışmamızın neticesinde de o kupayı kaldırdık hep beraber.

Hepimiz taşın altına elini koyarak kazandık. Bütün sevenlerime teşekkür ediyorum. Hikayemiz çok güzel tamamlandı" diyerek teşekkür etti.

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Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıççı Survivor 2018'in şampiyonu

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