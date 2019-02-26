Survivor 2019'a damga vuracak yarışmacı! Survivor Sabriye Şengül kimdir?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 26 Şubat Salı ekrana gelecek olan 16. yeni bölümünde adaya yeni bir yarışmacı geliyor. Sabriye Şengül Türk takımına dahil oluyor ve Hikmet ile adada bazı oyuncular arasında tartışma çıkıyor.

SURVIVOR'DA KİM ELENECEK?

Survivor Türkiye Yunanistan'da ada konseyinde gün yüzüne çıkan tehdit krizi adada gündeme geldi. Atakan ve Sude arasında adada tartışma yaşandı. Atakan, Sude'ye tehdit etmediğini söylese de Sude yaşananların öyle olmadığını söyledi. Bora mı, Atakan mı Kaan mı elenecek? Sorusunun yanıtı 26 şubat Salı günü belli olacak.

SURVIVOR SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Survivor’ın eski yarışmacılarından Sabriye Şengül tekrardan Survivor Türkiye Yunanistan’da yeni yarışmacı olarak yer alacak. Peki, eski Survivor yarışmacılarından Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşındadır?

Sabriye Şengül aslen Trabzonludur. 1988 yılında doğan Sabriye Şengül, boks sporuyla ilgilenmektedir.Sabriye Şengül’ün üç Türkiye şampiyonluğu var. 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu. Sabriye Şengül çevik ve atletik yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.