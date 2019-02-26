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Survivor 2019'a damga vuracak yarışmacı! Survivor Sabriye Şengül kimdir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.02.2019 03:04 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının 26 Şubat Salı yayınlanacak olan 16. yeni bölümünde Türk takımına çok konuşulacak bir isim katılıyor. Survivor 2017'ye damga vuran yarışmacılarından olan Sabriye Şengül, yarışmaya geri döndü.

Survivor 2019'a damga vuracak yarışmacı! Survivor Sabriye Şengül kimdir?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 26 Şubat Salı ekrana gelecek olan 16. yeni bölümünde adaya yeni bir yarışmacı geliyor. Sabriye Şengül Türk takımına dahil oluyor ve Hikmet ile adada bazı oyuncular arasında tartışma çıkıyor.

SURVIVOR'DA KİM ELENECEK?
Survivor Türkiye Yunanistan'da ada konseyinde gün yüzüne çıkan tehdit krizi adada gündeme geldi. Atakan ve Sude arasında adada tartışma yaşandı. Atakan, Sude'ye tehdit etmediğini söylese de Sude yaşananların öyle olmadığını söyledi. Bora mı, Atakan mı Kaan mı elenecek? Sorusunun yanıtı 26 şubat Salı günü belli olacak.

sabriye

SURVIVOR SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?
Survivor’ın eski yarışmacılarından Sabriye Şengül tekrardan Survivor Türkiye Yunanistan’da yeni yarışmacı olarak yer alacak. Peki, eski Survivor yarışmacılarından Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşındadır?

Sabriye Şengül aslen Trabzonludur. 1988 yılında doğan Sabriye Şengül, boks sporuyla ilgilenmektedir.Sabriye Şengül’ün üç Türkiye şampiyonluğu var. 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu. Sabriye Şengül çevik ve atletik yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor Türkiye Yunanistan'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımı eleme adaylarını belirledi. Survivor ada konseyinde yapılan oylamanın ardından bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan isimler de eleme adaylarını belirledi.

Kızlarda bireysel dokunulmazlık sembolünü Ecem kazanırken, erkeklerde ise Okay bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan isim oldu.

Türk takımında yapılan oylama ile ilk eleme adayı Atakan oldu. İkinci ve üçüncü eleme adaylarını ise bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan isimler belirledi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isimlerden Ecem, Kaan'ın ismini verirken, Okay ise Bora'nın ismini söyledi.

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