Survivor 2019'da Alp Kırşan neden yok? Survivor yeni sunucusu kim?

TV8'in büyük merakla beklenen yeni yarışması 'Survivor 2019, 2 Şubat Cumartesi akşamı başlıyor. Yunanistan ve Türkiye'de eş zamanlı olarak yayınlanacak olan Survivor 2019'u bu sene Acun Ilıcalı'yla birlikte sürpriz bir isim sunacak.

SURVIVOR'IN YENİ SUNUCUSU MURAT CEYLAN OLDU

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor Türkiye-Yunanistan’ yarışması için bir değişikliğe gitti. Survivor'da yıllardır sunuculuk yapan Alp Kırşan ise bu sene yer almayacak.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve ana sunuculuğuyla ekranlara gelecek programda Acun Ilıcalı'nın olmadığı zamanlarda Alp Kırşan sunuculuk yapıyordu, fakat sunucu değişikliği yaşandı. Survivor 2013 ve 2018 yarışmacısı Murat Ceylan, programın yeni sunucusu oldu. Murat Ceylan, ödül oyunlarının sunuculuğunu üstlenecek.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu.

2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu.