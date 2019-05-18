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Survivor 2019'da Hakan Hatipoğlu'dan final açıklaması! O iki ismi söyledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2019 02:01 | Son Güncelleme

Survivor 2019'da finale doğru gidildikçe heyecan artıyor. Türk ve Yunan taraflarından ayrı finalistlerin çıkacağı Survivor Türkiye Yunanistan yarışması için Hakan Hatipoğlu ilginç değerlendirmelerde bulundu. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Yunan yarışmacılardan finale kalmasını beklediği iki ismi açıkladı.

Survivor 2019'da Hakan Hatipoğlu'dan final açıklaması! O iki ismi söyledi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programında, eski yarışmacılarından Hakan Hatipoğlu yaptığı final yorumlarıyla dikkat çekti. Hakan Hatipoğlu, Survivor'ın finaline kalmasını beklediği iki yarışmacıyı açıkladı.

'YUNAN YARIŞMACILARDA FİNAL...'
Yunan yarışmacılardan finale gidecek olan ilk ismin Dalaka olacağını belirten Hakan, ikinci ismin Kyriakos olabileceğini belirtti. Dalaka'nın takımda en ön planan çıkan isim olduğunu belirten Hatipoğlu, "Türk ve Yunan taraflarında final olacak. Yarışmacılar kendilerini daha çok göstermek ve ön plana çıkmak zorunda.Siyah takımda finalin en büyük adayı Dalaka'dır.Diğer tarafta ise Afroditi ise Seda ve Hikmet'in hakim olmasından dolayı sinmiş bir durumda. Şampiyonluğa giden yolda Dalaka gibi olmak lazım. Yunan tarafında Dalaka ve Kyriakos finali diyorum. Afrodiyi diyemiyorum. Artık silindi Afroditi. Ortalarda yok. Çıkıp masaya vurması lazım" dedi.

'ATAKAN GİTMEDEN TOPARLAMAYA ÇALIŞSAYDI'
Survivor'da son elenen isim Atakan olmuştu. Atakan ile Dalaka arasında ise aşk iddiaları uzun süredir gündemdeydi. Hakan Hatipoğlu, Atakan'ın Survivor'dan elenişi sonrası konuşan ve duygulanıp gözyaşlarına boğulan Katerina Dalaka'yı eleştirdi.

Hakan Hatipoğlu, "Kör ölür badem gözlü olur' diye bir atasözü var. Biraz sanki Atakan gittikten sonra Atakan'a sahip çıkmaya çalışmalar falan filan. Adadayken bu adamı toparlamaya çalışsayın ya Dalaka? Doğru değil mi? Şimdi bana bir şey olmuş Gizem arkamdan ağıt yakıyor. Bu hayatta kıymetimi bilmediyse, öbür taraftan sitem eder insan" ifadelerini kullandı.

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Survivor survivor 2019 survivor dalaka Hakan HAtipoğlu survivor türkiye yunanistan

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