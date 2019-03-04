Survivor 2019'da Sabriye Şengül'ün korkutan kazası!

Survivor Türkiye Yunanistan 19. bölüm ödül oyununda Sabriye, Dalaka ile karşılaştı.

Survivor Türkiye Yunanistan on dokuzuncu bölümde oynanan ödül oyununda Dalaka ile karşı karşıya gelen Sabriye, suya ters düştü. Yarışmacıların yardımı ile sudan çıkan Sabriye belinden sakatlandı.

ARKADAŞLARI YARDIMA KOŞTU

Sabriye'nin parkurda suya ters düşmesiyle, yarışmacılar bir an korktu ve arkadaşlarına yardıma koştular. Sabriye'nin hayranları bu duruma üzüldü ve sosyal medyadan Sabriye için destek paylaşımlarında bulundular.





