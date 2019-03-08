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Survivor 2019'un en iyi yarışmacıları kimler oldu? Survivor'da puan durumu nasıl?

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2019 01:51 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye Yunanistan'da her ödül oyunu, her dokunulmazlık oyunu biraz daha önem kazanıyor. Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada bu haftaya iki isim performanslarıyla damga vurmuştu. Survivor 2019 puan durumunda ilk sırada kim var?

Survivor 2019'un en iyi yarışmacıları kimler oldu? Survivor'da puan durumu nasıl?

Survivor Türkiye Yunanistan'da rekabet tüm hızıyla sürüyor. Önce birleşme partisine, sonra da finale adını yazdırmak isteyen Türk ve Yunan yarışmacılar amansız bir mücadele veriyor. Acun Ilıcalı, 3 Mart Pazar günü, haftanın performans birincilerini açıklamıştı. Bu açıklamaya göre, Survivor genel puan durumunda da dikkat çeken değişiklikler oldu.

TÜRK TAKIMINDA ERKEKLER, YUNAN TAKIMINDA KADINLAR ÖNDE
Survivor 2019'da Hikmet Tuğsuz, hem Türk takımında hem de Survivor genel puan durumunda zirveyi kimseye bırakmadı. Performansıyla dikkat çeken Hikmet, oynadığı oyunlarda yüzde 43'lük bir galibiyet oranına erişmiş durumda.

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Onun peşinden ikincilik koltuğuna oturan isim ise geçtiğimiz günlerde Yunan takımına katılan Katerina Dalaka oldu.

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Neredeyse adaya yeni ayak basmış olmasına rağmen Yunan yarışmacı, parkurda tozu dumana katmayı başarıyor.

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Katerina Dalaka Hikmet Tuğsuz survivor 2019 survivor türkiye yunanistan

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