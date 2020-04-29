Survivor 2020'de MasterChef sürprizi! Yemek yaparak yarışacaklar! Survivor 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin 29 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 61. yeni bölümünde sürpriz bir ödül oyunu oynanacak.

Survivor’da yarışmacılar MasterChef sınavı verecek. MasterChef Türkiye şefleri olan Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu oyuna bağlanıp yarışmacıları yapacakları yemekler için yönlendirmeye çalışacak. Daha sonrasında yapılan yemekler Acun Ilıcalı, Esat Yontunç ve Survivor yapım ekibi tarafından değerlendirilecek. Jürinin kararı sonrasında ise kazanan takım yaptıkları yemeklerle karınlarını doyuracak.



