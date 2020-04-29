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Survivor 2020'de MasterChef sürprizi! Yemek yaparak yarışacaklar! Survivor 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 02:34 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde MasterChef sürprizi yaşanacak. Survivor ödül oyununda bu defa takımlar istedikleri yemekleri yaparak yarışacaklar. MasterChef Türkiye şefleri olan Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ise Dominik'e bağlanarak yarışmacıları yemekler için yönlendirmeye çalışacak. Kazanan takım ise yaptıkları yemekleri yeme şansı elde edecek.

Survivor 2020'de MasterChef sürprizi! Yemek yaparak yarışacaklar! Survivor 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin 29 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 61. yeni bölümünde sürpriz bir ödül oyunu oynanacak.

Survivor’da yarışmacılar MasterChef sınavı verecek. MasterChef Türkiye şefleri olan Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu oyuna bağlanıp yarışmacıları yapacakları yemekler için yönlendirmeye çalışacak. Daha sonrasında yapılan yemekler Acun Ilıcalı, Esat Yontunç ve Survivor yapım ekibi tarafından değerlendirilecek. Jürinin kararı sonrasında ise kazanan takım yaptıkları yemeklerle karınlarını doyuracak.


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