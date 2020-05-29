Survivor 2020'de ödül heyecanı! Murat Ceylan açıkladı! Survivor 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TV8 ekranlarının herkesi ekran başına kilitleyen yarışma programı Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de heyecan kıyasıya sürmeye devam ediyor.

Ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları Survivor'da yeni bir ödül oyununda karşı karşıya geliyor. Ödülü kazanmak için son ana kadar mücadele edecek olan yarışmacıları parkurda zorlu anlar bekliyor. Murat Ceylan'ın açıkladığı yemek ödülünü kazanmak için büyük efor sarf eden yarışmacılar arasında zaman zaman gergin anlar da yaşanıyor.

Oyun sırasında Yunus Emre, Berkan'a 'Özgün ol, taklit yapma' diye laf atınca ikili arasında tartışma yaşanıyor. Yunus Emre, Ardahan ile de tartışma yaşıyor. Yunus Emre'nin "İstatiklerimize bakalım ikimizin. Her emekleyen bir gün koşar Ardahan unutma bunu" sözleri dikkat çekiyor.