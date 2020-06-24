Survivor 2020'de yeni takımlar nasıl oldu? Survivor'da kimler takım kaptanı seçildi? İşte Survivor mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in yeni bölümünde, çeyrek finalde mücadele eden 7 yarışmacı kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Bireysel olarak en iyi performans sergileyecek olan yarışmacıların, kaptanlığı kazanmaya hak kazanacağı oyunda son ana kadar rekabet üst düzeydeydi. Peki, Survivor'da kaptanlık oyununu kimler kazandı? Survivor'da kaptanlık oyunu sonrası haftanın kırmızı ve mavi takımları, takım kaptanlarının seçmelerinin ardından belli oldu.

SURVIVOR'DA KAPTANLIK OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor 2020'de kaptanlık oyunu mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Survivor'da finale çok az bir zaman kala, son kalan 7 yarışmacı, parkurda kaptan olabilmek adına mücadele etti. Sercan, Yasin, Elif, Barış, Berkan, Nisa ve Cemal Can'ın yer aldığı oyunda, yarışmacılar bireysel olarak en iyi performansı göstermeye çalıştılar. Zorlu parkurda en iyi performansı gösteren ve diğer yarışmacıları eleyen 2 isim kaptan olmaya hak kazandı. Müthiş mücadelelerin ardından kaptan olmaya hak kazanan isimler Sercan Yıldırım ve Cemal Can Canseven oldu. Survivor 2020'de bu hafta takım kaptanlığını kazanan isimler daha sonrasında istedikleri yarışmacıları birer birer takımlarına aldı.