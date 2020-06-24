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Survivor 2020'de yeni takımlar nasıl oldu? Survivor'da kimler takım kaptanı seçildi? İşte Survivor mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 23:53 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 24 Haziran Çarşamba ekrana gelen son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı.Kırmızı ve mavi takım kaptanlarını seçmek için 7 yarışmacı parkurda mücadele etti. Sercan, Yasin, Elif, Nisa, Barış, Cemal Can ve Berkan kaptan olabilmek için mücadele etti. Oyun sonunda kaptan olan iki yarışmacı, bu haftanın kırmızı ve mavi takımlarını belirledi. Peki Survivor'da yeni takım kaptanları kimler oldu? İşte Survivor'da haftanın yeni mavi ve kırmızı takım yarışmacıları.

Survivor 2020'de yeni takımlar nasıl oldu? Survivor'da kimler takım kaptanı seçildi? İşte Survivor mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in yeni bölümünde, çeyrek finalde mücadele eden 7 yarışmacı kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Bireysel olarak en iyi performans sergileyecek olan yarışmacıların, kaptanlığı kazanmaya hak kazanacağı oyunda son ana kadar rekabet üst düzeydeydi. Peki, Survivor'da kaptanlık oyununu kimler kazandı? Survivor'da kaptanlık oyunu sonrası haftanın kırmızı ve mavi takımları, takım kaptanlarının seçmelerinin ardından belli oldu.

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SURVIVOR'DA KAPTANLIK OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor 2020'de kaptanlık oyunu mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Survivor'da finale çok az bir zaman kala, son kalan 7 yarışmacı, parkurda kaptan olabilmek adına mücadele etti. Sercan, Yasin, Elif, Barış, Berkan, Nisa ve Cemal Can'ın yer aldığı oyunda, yarışmacılar bireysel olarak en iyi performansı göstermeye çalıştılar. Zorlu parkurda en iyi performansı gösteren ve diğer yarışmacıları eleyen 2 isim kaptan olmaya hak kazandı. Müthiş mücadelelerin ardından kaptan olmaya hak kazanan isimler Sercan Yıldırım ve Cemal Can Canseven oldu. Survivor 2020'de bu hafta takım kaptanlığını kazanan isimler daha sonrasında istedikleri yarışmacıları birer birer takımlarına aldı.

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KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Kırmızı takım kaptanı seçilen Sercan Yıldırım, bu hafta takımına Elif ve Yasin'i seçti.

kırmızı

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Mavi takım kaptanlığına hak kazanan Cemal Can kendisine yakın olan isimleri seçti ve bu haftanın mavi takım yarışmacılarını oluşturdu. Cemal Can'ın kaptan olduğu mavi takımda, Berkan, Nisa ve Barış yer aldı.


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