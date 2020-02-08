MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor 2020'nin 'Ünlüler ve Gönüllüler' takımı yarışmacıları belli oldu

Survivor 2020'nin 'Ünlüler ve Gönüllüler' takımı yarışmacıları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 16:55 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından TV8 ekranlarının büyük bir merakla beklenen yarışması Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının kadrolarının belli olduğunu duyurdu.

Survivor 2020'nin 'Ünlüler ve Gönüllüler' takımı yarışmacıları belli oldu

Yıllardır büyük bir heyecanla takip edilen Survivor Türkiye 16 Şubat Pazar günü TV8 ekranlarında başlıyor. Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaparak Ünlüler ve Gönüllüler takımında yer alan isimleri açıkladı.

YARIŞMACILAR NETLEŞTİ

Ekranların en uzun soluklu yarışma programlarından Survivor'da ünlüler kadrosu belli oldu. Birçok oyuncu ve sporcunun yer aldığı Survivor 2020 Ünlüler takımında; Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk ve Ersin Korkut yer alıyor.

GÖNÜLLER TAKIMI BELLİ OLDU

Survivor 2020 Gönülüler takımında ise şu isimler yer alıyor: Yasin Obuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör.

İşte Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları...

ÜNLÜLER TAKIMI

survivor-2020-nin-unluler-ve-gonulluler-takimi-12898911_1545_m

survivor-2020-nin-unluler-ve-gonulluler-takimi-12898911_6442_m

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

survivor-2020-nin-unluler-ve-gonulluler-takimi-12898911_9713_m

survivor-2020-nin-unluler-ve-gonulluler-takimi-12898911_5301_m


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
PARTNERVuruş sırasında göğüslerini açtıVuruş sırasında göğüslerini açtı
İhanetine uğradığını öğrendi! Kocasını öğrendiİhanetine uğradığını öğrendi! Kocasını öğrendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor 2020, ünlüler, Gönüllüler, TV8, Survivor,

En Çok Okunan Haberler

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatan kişi bakın kimmiş!

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatan kişi bakın kimmiş!

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı

500 bin TL ödülle aranan Ömer Oran öldürüldü

500 bin TL ödülle aranan Ömer Oran öldürüldü

Acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Yalova Belediyesi'nden zimmetine para geçiren muhasebeci!

Yalova Belediyesi'nden zimmetine para geçiren muhasebeci!

İşte Survivor 2020'da yarışacak sürpriz isimler!

İşte Survivor 2020'da yarışacak sürpriz isimler!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

MasterChef'in çok tartışılan yarışmacısı Survivor 2020'de!

MasterChef'in çok tartışılan yarışmacısı Survivor 2020'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Defne Samyeli'ye Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkı soruldu!

Defne Samyeli'ye Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkı soruldu!

Esra Erol'da kocasının ihanetine uğrayan kadın kocasını dövdüğünü itiraf etti

İhanetine uğradığını öğrendi! Kocasını öğrendi

YouTuber Oğuzhan Uğur Survivor'da sunuculuk yapacak

Ünlü YouTuber Survivor'da sunuculuk yapacak

Cansu Tosun yeni imajı ile New York’ta

Yeni imajı ile New York'ta

Muazzez Ersoy'un eski eşi İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı

İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Mazhar Alanson'dan beklenmedik hareket! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Mazhar Alanson'dan beklenmedik hareket! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.