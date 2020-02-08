Survivor 2020'nin 'Ünlüler ve Gönüllüler' takımı yarışmacıları belli oldu

Yıllardır büyük bir heyecanla takip edilen Survivor Türkiye 16 Şubat Pazar günü TV8 ekranlarında başlıyor. Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaparak Ünlüler ve Gönüllüler takımında yer alan isimleri açıkladı.

YARIŞMACILAR NETLEŞTİ

Ekranların en uzun soluklu yarışma programlarından Survivor'da ünlüler kadrosu belli oldu. Birçok oyuncu ve sporcunun yer aldığı Survivor 2020 Ünlüler takımında; Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk ve Ersin Korkut yer alıyor.

GÖNÜLLER TAKIMI BELLİ OLDU

Survivor 2020 Gönülüler takımında ise şu isimler yer alıyor: Yasin Obuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör.

İşte Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları...

ÜNLÜLER TAKIMI

GÖNÜLLÜLER TAKIMI



