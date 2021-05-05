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Survivor 2021'de yeni takımlar nasıl oldu? İşte Survivor kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

05.05.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'de yeni bir dönem başlıyor. Survivor'da ünlüler takımında tek kadın yarışmacı kalmasının ardından Acun Ilıcalı takımların karışacağını açıklamıştı. Survivor'ın 5 Mayıs Çarşamba ekrana gelen özel bölümündeki ada konseyinde, yeni takımlar açıklandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları yerine mavi ve kırmızı takımlar geldi. İşte Survivor 2021'de yeni takımlar.

Survivor 2021'de yeni takımlar nasıl oldu? İşte Survivor kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

Acun Ilıcalı, Survivor'da kadın bir yarışmacının elenmesi durumunda adaların karışacağını açıklamıştı.

Survivor 2021 ünlüler takımının iddialı yarışmacısı yarışan Melis Sezer, ada hayatına veda etti. Ünlüler takımının 4 kişiye düşmesi ve kadın yarışmacı olarak sadece Merve Aydın'ın kalmasıyla güç dengeleri bozuldu. İki takım arasındaki dengenin bozulmasının ardından ise Acun Ilıcalı yeni takımları duyurdu. Ilıcalı iki takımda da kadın yarışmacı sayısının eşit olacağını açıkladı.

İŞTE MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLAR!

Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise mavi ve kırmızı takımlardaki yarışmacılar açıklandı.

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Buna göre Survivor mavi takımda Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı.

Kırmızı takım yarışmacıları ise Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban oldu.

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TV8 survivor Acun Ilıcalı
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