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Survivor 2021 fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı da döndü! İşte Survivor 2021 ünlüler takımı

03.01.2021 07:09 | Son Güncelleme:
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Survivor 2021 ne zaman sorusu sık sık merak edilirken Survivor fragmanı da yayınlandı. Survivor 2021 kadrosunda bazı isimler bilinirken tüm takım yayınlandı. Kadroda Öykü Çelik, Hayrettin gibi isimler var. İşte Survivor 2021 ünlüler takımı...

Mert Öcal, Yasin, Cemal Can, Evrim Kekik, Aycan, Nisa ve Barış'lı Survivor olay olmuştu.
Geçen seneye damgasını vuran Survivor yeni yarışmacılarıyla bir kez daha tüm Türkiye'yi televizyon başına kilitleyecek.

SURVİVOR NE ZAMAN?

9 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak olan Survivor'ın ilk tanıtımı yayınlandı.

Survivor 2021 için geri sayım başladı. Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimler yer alacak sorusu merak konusu oldu.

İşte Survivor 2021'in ünlüler takımının yarışmacıları...

İşte Survivor 2021 Ünlüler takımı

İsmail Balaban

İsmail Balaban
'Er meydanlarında sarı fırtınaydım. Survivor'a kasırga olmaya gidiyorum.'

Çağrı Atakan

Çağrı Atakan
'Biraz sinirli biri miyim, yoksa eğlenceli mi? Ya da kazanmak için ölen biri mi?'

Meryem Kasap

Meryem Kasap
'Survivor'a geri döndüm. Yarım kalan bir hesabım vardı onu kapatmaya geliyorum'

Öykü Çelik

Öykü Çelik
'Kazanmak ve sonuna kadar mücadele etmek için Survivor'a gidiyorum.'

Cemal Hünal

Cemal Hünal
''Köpek balıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada. Tam bana göre'

Melis Sezer

Melis Sezer
'Bugüne kadar kortlarda birçok ilke imza attım. Şimdi kendimi Survivor'da gösterme zamanı.'

Merve Aydın

Merve Aydın
'Potanın perisi oldum. Şimdi Survivor'ın en iyisi olma vakti.'

Barış Özbek

Barış Özbek
'Galatasaray'da şampiyon oldum. Sıra Survivor'da.'

Hayrettin

Hayrettin
'Siz Hayrettin yazıp göndereceksiniz. Ben Hayrettin'i kalbinize yazacağım.'

Batuhan Karacakaya

Batuhan Karacakaya
'Benim çocukluğumu biliyor olabilirsiniz ya da bir yerlerde savaşıyorken görmüş olabilirsiniz. Ama şimdi Batuhan'ı izleyeceksiniz. Benim savaşımı göreceksiniz. Survivor 2021 bekle beni.'
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