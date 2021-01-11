Survivor 2021’in yeni bölümünden sonra yarışmacılar sosyal medyanın gündemine oturdu!

TV 8’in gelenekselleşen programı Survivor Ocak ayında yayınlanmaya başladı. Yarışmacılarını ilk kez görücüye çıkartan Acun Ilıcalı sosyal medyanın mizah tutkunlarını harekete geçirdi. Yeni yarışmacılar eski Survivor’larla kıyaslandı ve program ata sporumuz olan yorum yapmadan nasibini aldı. İşte sosyal medyanın gündeminde yer edinen Survivor 2021 yorumları...

SURVİVOR 2021’İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yeni sezona hızlı bir şekilde başlayan Survivor’un son bölümünde ilk eleme adayı belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler arasında süren rekabetin ilk dokunulmazlığı kazanan takımı Ünlüler oldu. Ada konseyinde gerçekleşen oylamanın ardından ilk edeme adayı Sena oldu.



