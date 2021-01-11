Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Survivor 2021’in yeni bölümünden sonra yarışmacılar sosyal medyanın gündemine oturdu!

Survivor 2021’in yeni bölümünden sonra yarışmacılar sosyal medyanın gündemine oturdu!

Seray Üstün Seray Üstün 11.01.2021 10:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Survivor 2021’in yeni bölümünden sonra yarışmacılar sosyal medyanın gündemine oturdu!

Survivor 2021’in yeni sezonu Dominik Cumhuriyeti’nde büyük bir heyecanla başladı. Yarışmanın 10 Ocak Pazar gecesi yayınlanan ilk dokunulmazlık oyunundan sonra sosyal medya hareketlendi. Ünlüler ve Gönüllülerin yarışlarına sahne olan program sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni bölümünün yayınlanmasından sonra sosyal medyanın mizah tutkunları boş durmadı! İşte Survivor programını mizahına alet eden sosyal medya paylaşımları...

TV 8’in gelenekselleşen programı Survivor Ocak ayında yayınlanmaya başladı. Yarışmacılarını ilk kez görücüye çıkartan Acun Ilıcalı sosyal medyanın mizah tutkunlarını harekete geçirdi. Yeni yarışmacılar eski Survivor’larla kıyaslandı ve program ata sporumuz olan yorum yapmadan nasibini aldı. İşte sosyal medyanın gündeminde yer edinen Survivor 2021 yorumları...

Inkedsurvivior_LI

Inkedsurvivor 8_LI

Inkedsurvivor2_LI

Inkedsurvivor3_LI

Inkedsurvivor4_LI

Inkedsurvivor5_LI

Inkedsurvivor6_LI

Inkedsurvivor7_LI

Inkedsurvivor9_LI

Inkedsurvivor10_LI

Inkedsurvivor11_LI

Inkedsurvivor12_LI

Inkedsurvivor13_LI

Inkedsurvivor14_LI

Inkedsurvivor15_LI

SURVİVOR 2021’İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

sena1

Yeni sezona hızlı bir şekilde başlayan Survivor’un son bölümünde ilk eleme adayı belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler arasında süren rekabetin ilk dokunulmazlığı kazanan takımı Ünlüler oldu. Ada konseyinde gerçekleşen oylamanın ardından ilk edeme adayı Sena oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım! Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım!
20 yıl geçti! Harry Potter oyuncularının şimdiki hali!20 yıl geçti! Harry Potter oyuncularının şimdiki hali!
Doğanın ele geçirdiği gizemli manastır!Doğanın ele geçirdiği gizemli manastır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

Çıplak sahne itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'

Çıplak sahne itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'

Polis Akademisi’nin efsane ismi ölü olarak bulundu

Polis Akademisi’nin efsane ismi ölü olarak bulundu

İlginizi Çekebilir

Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası

Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Diğer Haberler

Harry Potter oyuncularının yıllar içindeki değişimleri sevenlerini gülümsetti!

20 yıl geçti! Harry Potter oyuncularının şimdiki hali!

Bu resimdeki farklı harfi 10 saniyeden kısa sürede bulabilir misiniz?

Resimdeki farklı harfi 10 saniyede bulabilir misiniz?

İnsanlık tarihine damga vuran ve dünya düzenini değiştiren 8 deney!

İnsanlık tarihine damga vuran 8 deney!

Kraliyet görevlerine ek olarak sıradan bir hayat süren 10 modern zaman prensesi!

Sıradan bir hayat süren 10 modern prenses!

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

TV yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

8 Ocak 2021 TV yayın akışı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.