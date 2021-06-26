MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

25.06.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021’de şampiyonun adı belli oldu. Dominik Cumhuriyeti’nde başlayan ve yaklaşık altı ay süren mücadelenin sonunda Ünlüler takımından İsmail Balaban, Gönüllüler takımından Yiğit Poyraz finalist oldu. Ayşe Yüksel üçüncü, Aleyna Kalaycıoğlu ise dördüncü oldu. Muhteşem bir finalle son bulan Survivor şampiyonu İsmail Balaban oldu.

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu, İstanbul’da düzenlenen özel bir geceyle belli oldu. Dev finalde, izleyicler finale kalan İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz için SMS oyu attı. Altı aylık mücadelenin ardından İsmail ve Poyraz sahneye kol kola girdi. Survivor şampiyonu İsmail Balaban oldu.

"ZORLUKLARA GÖĞÜS GERDİK"

İsmail "Aşırı heyecanlıyım. İlk katıldığım günler aklıma geldi. Zorlu parkurlara çıktık. İkimiz de bunu hak ediyoruz. Buraya kadar bizi destekleyen sevenlerimiz var. Şimdi şampiyon olmamızı yine sevenlerimiz belirleyecek. Zorluklara göğüs gerdik. İnşallah rabbim şampiyonluğu nasip eder. Hakkımızda hayırlısı olsun."

ismail

"MUHTEŞEM BİR GURUR"

Poyraz "Altı ayın bütün sonucu açıklanacak. Muhteşem bir gurur. Size çok teşekkür etmek istiyorum. 7/24 bizimle olan herkese teşekkür ederim. Aylardır hedefime koştum. Ben hayatta hedeflerime koştum hep Survivor'da apayrı duygular yaşadım. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ben de kazandım. İsmail de kazandı. Hakkımızda hayırlısı olsun." Dedi.

poyraz

SURVİVOR 2021 KAZANANI

Survivor 2021’in altı ay süren zorlu maratonunda oylama sonucu kazanan isim İsmail Balaban oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lisaveta Karibskaya istedi, Sergen Yalçın Ukrayna'ya uçtuLisaveta Karibskaya istedi, Sergen Yalçın Ukrayna'ya uçtu
PARTNERGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdiGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdi
Eski sevgilisi yeni sevgilisini denize attı! "Artık güvende hissetmiyorum"Eski sevgilisi yeni sevgilisini denize attı! "Artık güvende hissetmiyorum"
Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

Ünlü avukatın sır ölümü! Olayla ilgili yeni gelişme

Ünlü avukatın sır ölümü! Olayla ilgili yeni gelişme

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

Kız kardeşi ölen ağabey: Kardeşim olay gecesi sarhoştu

Kız kardeşi ölen ağabey: Kardeşim olay gecesi sarhoştu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Babası sansürlemişti! Yasmin Erbil minik bikinisiyle şov yaptı

Babası sansürlemişti! Yasmin Erbil minik bikinisiyle şov yaptı

Servet değerinde miras kalmıştı! İlk işi bakın ne oldu?

Servet değerinde miras kalmıştı! İlk işi bakın ne oldu?

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.