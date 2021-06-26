Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu, İstanbul’da düzenlenen özel bir geceyle belli oldu. Dev finalde, izleyicler finale kalan İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz için SMS oyu attı. Altı aylık mücadelenin ardından İsmail ve Poyraz sahneye kol kola girdi. Survivor şampiyonu İsmail Balaban oldu.

"ZORLUKLARA GÖĞÜS GERDİK"

İsmail "Aşırı heyecanlıyım. İlk katıldığım günler aklıma geldi. Zorlu parkurlara çıktık. İkimiz de bunu hak ediyoruz. Buraya kadar bizi destekleyen sevenlerimiz var. Şimdi şampiyon olmamızı yine sevenlerimiz belirleyecek. Zorluklara göğüs gerdik. İnşallah rabbim şampiyonluğu nasip eder. Hakkımızda hayırlısı olsun."

"MUHTEŞEM BİR GURUR"

Poyraz "Altı ayın bütün sonucu açıklanacak. Muhteşem bir gurur. Size çok teşekkür etmek istiyorum. 7/24 bizimle olan herkese teşekkür ederim. Aylardır hedefime koştum. Ben hayatta hedeflerime koştum hep Survivor'da apayrı duygular yaşadım. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ben de kazandım. İsmail de kazandı. Hakkımızda hayırlısı olsun." Dedi.

SURVİVOR 2021 KAZANANI

Survivor 2021’in altı ay süren zorlu maratonunda oylama sonucu kazanan isim İsmail Balaban oldu.

