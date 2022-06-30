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SURVİVOR 2022 FİNALE KİM KALDI? Survivor finalistleri kimler, kim elendi? İşte finale çıkan isimler...

30.06.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 finali 30 Haziran Perşembe (bugün) yapılacak. Aylar süren maratonda şampiyon bu gece yapılacak açıklama ile belli olacak. Dün gece yarışmanın yarı finali TV 8'de yayınlandı. Peki Survivor finalistleri kimler, kim elendi? Merak edilen bilgileri sizler için derledik. İşte Survivor All Star 2022'de finale çıkan isimler...

SURVİVOR 2022 FİNALE KİM KALDI? Survivor finalistleri kimler, kim elendi? İşte finale çıkan isimler...

Survivor'da büyük final bu akşam Survivor'da hızlı elemelerin ardından son dörde kalan isim Adem Kılıççı, Batuhan Karacakaya, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel olmuştu. Peki Survivor 2022 finale kim kaldı, kim elendi? İşte Survivor All Star 2022'nin finalistleri ve yarışmaya ilişkin merak edilenler...

SURVİVOR 2022 FİNALE KİM KALDI?

Survivor'da yarı finali garantileyen iki yarışmacı Adem Kılıçcı ile Batuhan Karacakaya olmuştu. Nisa ile Ayşe SMS oylamasına kalmış ve 29 Haziran akşamında final hayaline veda eden yarışmacı Ayşe Yüksel olmuştu. Böylelikle Survivor eleme heyecanı Nisa, Batuhan ve Adem arasında devam etti.

Büyük oylama sonucunda ilk finalist Adem Kılıçcı, ikinci finalist ise Nisa Bölükbaşı oldu.

SURVİVOR 2022 BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Survivor All Star 2022 büyük finali 30 Haziran Perşembe yani yarın gerçekleştirilecek.

Survivor Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı kaç yaşında ve nereli?Survivor Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı kaç yaşında ve nereli?
Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli?Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli?


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Anahtar Kelimeler:
survivor Batuhan Karacakaya Nisa Bölükbaşı Ayşe Yüksel
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