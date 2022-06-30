SURVİVOR 2022 FİNALE KİM KALDI? Survivor finalistleri kimler, kim elendi? İşte finale çıkan isimler...

Survivor'da büyük final bu akşam Survivor'da hızlı elemelerin ardından son dörde kalan isim Adem Kılıççı, Batuhan Karacakaya, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel olmuştu. Peki Survivor 2022 finale kim kaldı, kim elendi? İşte Survivor All Star 2022'nin finalistleri ve yarışmaya ilişkin merak edilenler...

SURVİVOR 2022 FİNALE KİM KALDI?

Survivor'da yarı finali garantileyen iki yarışmacı Adem Kılıçcı ile Batuhan Karacakaya olmuştu. Nisa ile Ayşe SMS oylamasına kalmış ve 29 Haziran akşamında final hayaline veda eden yarışmacı Ayşe Yüksel olmuştu. Böylelikle Survivor eleme heyecanı Nisa, Batuhan ve Adem arasında devam etti.

Büyük oylama sonucunda ilk finalist Adem Kılıçcı, ikinci finalist ise Nisa Bölükbaşı oldu.

SURVİVOR 2022 BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Survivor All Star 2022 büyük finali 30 Haziran Perşembe yani yarın gerçekleştirilecek.



