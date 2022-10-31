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Survivor 2023'de hangi yarışmacılar olacak? TikTok fenomenleri Survivor 2023 kadrosunda

31.10.2022 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 yarışması merakla bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın yeni sezon formatını 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' açıklaması beklenen yarışma için sosyal medyada sürpriz isimler yayıldı. Aralarında TikTok fenomenlerinin de olduğu yarışmacılar zorlu mücadele için Ocak ayında Dominik'e gidecek.

Survivor 2023'de hangi yarışmacılar olacak? TikTok fenomenleri Survivor 2023 kadrosunda

Survivor 2023 kadrosunda hangi isimlerin olacağı merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni sezonunda yeni sezonunda All Star-Fenomenler kıyasıya yarışacak.

Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak isimler henüz belli olmadı. Ancak sosyal medyada fenomenler kadrosu için sürpriz isimler ortaya atıldı.

TikTok fenomeni Merve Yalçın

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ YARIŞACAK

Survivor 2023 All Star-Fenomenler kadrosunda Hakan Hatipoğlu, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam, Semih Öztürk, Damla Can, Furkan Kızılay, Merve Aydın, Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni Merve Yalçın, TikTok fenomeni Cellat ve müzisyen Yaren Alaca'nın yer alacağı iddia edildi.

TikTok fenomeni Cellat

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tiktok survivor Acun Ilıcalı

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