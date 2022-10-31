Survivor 2023'de hangi yarışmacılar olacak? TikTok fenomenleri Survivor 2023 kadrosunda

Survivor 2023 kadrosunda hangi isimlerin olacağı merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni sezonunda yeni sezonunda All Star-Fenomenler kıyasıya yarışacak.
Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak isimler henüz belli olmadı. Ancak sosyal medyada fenomenler kadrosu için sürpriz isimler ortaya atıldı.
Survivor 2023 All Star-Fenomenler kadrosunda Hakan Hatipoğlu, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam, Semih Öztürk, Damla Can, Furkan Kızılay, Merve Aydın, Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni Merve Yalçın, TikTok fenomeni Cellat ve müzisyen Yaren Alaca'nın yer alacağı iddia edildi.