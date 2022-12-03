Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Milyonların merakla beklediği program için heyecanlı bekleyiş!

Survivor 2023, MasterChef Türkiye yarışmasının final yapmasının ardından başlayacak. Survivor 2023 yeni formatla geri dönüyor. Parkur ve ada yaşantısının ekranlara aktarıldığı yrışmanın yeni sezonunda akıl oyunları da olacak. İşte dünyanın en zor yarışması olarak bilinen Survivor'ın 2023 sezonuna ilişkin detaylar...
Survivor 2023'ün, MasterChef'in sona ermesinin ardından başlaması planlanıyor. Survivor 2023'ün ocak ya da şubat ayları gibi yayınlanacağı öngörülüyor.
Geçtiğimiz haftalarda, Survivor 2023 kadrosunda şu isimlerin yer alacağı iddia edilmişti;
Stevan Salam
Semih Öztürk
Yaren Alaca
Merve Yalçın
Merve Aydın
Hikmet Tuğsuz
Hakan Hatipoğlu
Furkan Kızılay
Cellat (Özgür Deniz)
Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz
Damla Can
Arda
Ersin Arıcı Kural
Survivor 2023 başvuruları TV8'in resmi internet adresinden yapılacak.
İsim soyisim,
Cinsiyet,
E-posta adresi,
Boy ve kilo
İş, ev ve cep telefon numarası
Yaşanan şehir ve semt
Doğum tarihi ve yeri
Memleket
Meslek ve eğitim durumu
Medeni durum ve çocuk bilgisi
Eski Survivor yarışmacıları arasından hangisini kendinize yakın buluyorsunuz,
Sigara kullanıyor musunuz,
Yapılan sporlar ve profesyonellik derecesi
Ciddi sağlık problemleri, düzenli alınan ilaçlar ve alerji probleminiz var mı,
Yüzme biliyor musunuz,
Survivor’a katılmak isteme nedeniniz,
Survivor’a katılırken güvenilen özellikler ve kişiliğini tarif eden üç kelime,
Yarışmacı olduğunuz takdirde en az ve en fazla zorlanacağınız şeyler,
Ödülü ne için harcayacaksınız,
Bu zamana kadar yapılan en büyük çılgınlık, yaşanan en talihsiz ve en güzel olay,
Kendinizle ilgili anlatabileceğiniz ilginç bir olay,
Survivor’a başvuran ya da katılanlar arasından tanınan birinin olup olmadığı,
Daha önce başka bir yarışma programına başvuru yapılıp yapılmadığı,
Biri boydan olmak üzere iki fotoğraf,
Başvuru videosu.