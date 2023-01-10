Survivor 2023 ne zaman, hangi günler var? Survivor 2023 kadrosu belli oldu! İşte Survivor Ünlüler-Gönüllüler-Fenomenler yarışmacıları

Bu akşam MasterChef Türkiye'nin finalini izleyeceğiz. MasterChef heyecanının sona ermesiyle birlikte Survivor heyecanı da başlıyor. Fiziksel yarışmaların dışında mantık ve pratik zeka gerektiren oyunların da yer alacağı Survivor 2023 için bu sene çok farklı olacak. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi günler yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor 2023 heyecanı 15 Ocak Pazar günü başlıyor. Survivor'ın MasterChef Türkiye'nin olduğu günler ekrana gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda Survivor pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar günleri yayınlanacağı düşünülüyor. Tv8 yayın akışında herhangi bir değişiklik olduğu takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU!

Survivor’da bu sezon dikkat çeken isimler var. Gönüllüler, ünlüler ve fenomenler yarışmacıları olarak üçe ayrılan kadroda Murat Eken, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Aysu Keskin gibi isimler bulunuyor.

GÖNÜLLÜLER



Aziz, Gizem Avcı, Aleyna, Asena, Osman Can, Özgür, Tunga

FENOMENLER



Alper Rende, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Chaby Han, Kürşat Juan

ÜNLÜLER



Seçkin Piriler, Wilson, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli, Murat Eken

