MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor 2023 ne zaman, hangi günler var? Survivor 2023 kadrosu belli oldu! İşte Survivor Ünlüler-Gönüllüler-Fenomenler yarışmacıları

Survivor 2023 ne zaman, hangi günler var? Survivor 2023 kadrosu belli oldu! İşte Survivor Ünlüler-Gönüllüler-Fenomenler yarışmacıları

10.01.2023 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin sonuna gelinmişken Survivor 2023 heyecanı başlıyor. Bu sene farklı bir format ile ekrana gelecek olan Survivor 2023'te ünlüler, gönüllüler ve fenomenler var. Peki, Survivor 2023 ne zaman, hangi günler yayınlanacak?Survivor 2023 kadrosunda kimler var? İşte Survivor 2023'e dair tüm merak edilenler...

Survivor 2023 ne zaman, hangi günler var? Survivor 2023 kadrosu belli oldu! İşte Survivor Ünlüler-Gönüllüler-Fenomenler yarışmacıları

Bu akşam MasterChef Türkiye'nin finalini izleyeceğiz. MasterChef heyecanının sona ermesiyle birlikte Survivor heyecanı da başlıyor. Fiziksel yarışmaların dışında mantık ve pratik zeka gerektiren oyunların da yer alacağı Survivor 2023 için bu sene çok farklı olacak. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi günler yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor 2023 heyecanı 15 Ocak Pazar günü başlıyor. Survivor'ın MasterChef Türkiye'nin olduğu günler ekrana gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda Survivor pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar günleri yayınlanacağı düşünülüyor. Tv8 yayın akışında herhangi bir değişiklik olduğu takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU!

Survivor’da bu sezon dikkat çeken isimler var. Gönüllüler, ünlüler ve fenomenler yarışmacıları olarak üçe ayrılan kadroda Murat Eken, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Aysu Keskin gibi isimler bulunuyor.

Survivor 2023 3

GÖNÜLLÜLER

Aziz, Gizem Avcı, Aleyna, Asena, Osman Can, Özgür, Tunga

FENOMENLER

Alper Rende, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Chaby Han, Kürşat Juan

ÜNLÜLER

Seçkin Piriler, Wilson, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli, Murat Eken

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Britney Spears iddialarına yanıt! "Ne cüretle..."Britney Spears iddialarına yanıt! "Ne cüretle..."
Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu! Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!
İstanbul'dan bıkıp gitti! Bakın nereye yerleştiİstanbul'dan bıkıp gitti! Bakın nereye yerleşti
Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Telli gönül ele

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu sapık Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu sapık Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı!

Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık!

Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık!

6 çocuğa yıllarca cinsel istismarda bulundu! 59 yaşındaki sapık Yılmaz Kuyugöz'e rekor ceza

6 çocuğa yıllarca cinsel istismarda bulundu! 59 yaşındaki sapık Yılmaz Kuyugöz'e rekor ceza

Mesut Özil'in yeni adresi görenleri hayrete düşürdü

Mesut Özil'in yeni adresi görenleri hayrete düşürdü

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam teklifi TBMM'de kabul edildi

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam teklifi TBMM'de kabul edildi

AK Parti için çok konuşulacak iddia: Yüzde 70'i değişecek

AK Parti için çok konuşulacak iddia: Yüzde 70'i değişecek

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.