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Survivor 2025 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor! Kısmetse Olur'dan iki bomba isim iddiası...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.11.2024 13:40
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Survivor 2025 kadrosunda kimlerin yer alacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl ocak ayında ekrana gelen Survivor'ın bu yıl da aynı tarihlerde izleyicinin karşısına çıkması bekleniyor. Sema, Adem, Hikmet, Efe gibi isimlerin yer alacağı söylenen Survivor 2025 için Kısmetse Olur'dan iki bomba isim olacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Survivor 2025 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor! Kısmetse Olur'dan iki bomba isim iddiası...

Tv8 ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2025 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ocak ayında başlayan Survivor'ın bu yıl da aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

Bu yıl kadroda kimlerin olacağı merak edilirken Sema, Adem, Hikmet, Efe gibi isimlerin kadroda yer alması bekleniyor. 2025 Survivor kadrosu hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyada gündem oldu.

BOMBA İDDİA!

sedat

İddiaya göre; YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur ekibinden rapçi Sedat Polat ve Emir Luca Koçhisarlı bu sezonki yarışmada yer alacak. Ancak konuya dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

emir luca

Acun Ilıcalı'dan da Survivor 2025 kadrosuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor kısmetse olur Sedat Polat
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