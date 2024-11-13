Survivor 2025 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor! Kısmetse Olur'dan iki bomba isim iddiası...

Tv8 ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2025 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ocak ayında başlayan Survivor'ın bu yıl da aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

Bu yıl kadroda kimlerin olacağı merak edilirken Sema, Adem, Hikmet, Efe gibi isimlerin kadroda yer alması bekleniyor. 2025 Survivor kadrosu hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyada gündem oldu.

BOMBA İDDİA!

İddiaya göre; YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur ekibinden rapçi Sedat Polat ve Emir Luca Koçhisarlı bu sezonki yarışmada yer alacak. Ancak konuya dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Acun Ilıcalı'dan da Survivor 2025 kadrosuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.