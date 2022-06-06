Survivor'a damga vuran isimlerden biriydi! Manav Aydın'ın son hali şaşırttı

Survivor programı ile adını duyuran isimlerden biri de Aydın Gülşen oldu. 2010 sezonundaki Survivor'da perfomansı ve ada yaşantısıyla dikkat çeken Aydın Gülşen yıllar içerisinde bakın nasıl değişmiş...

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Manav Aydın olarak tanınan Aydın Gülşen, geçtiğimiz haftalarda Survivor 2022 All Star'da Anlat Bakalım oyununa uzaktan katıldı ve Seda Ocak ile eşleşti.

1962 İstanbul Beşiktaş doğumlu 60 yaşındaki Aydın Gülşen son haliyle görenleri şaşırttı.

'Var mısın Yok musun?' programından eli boş ayrılan Aydın, sonrasında Survivor Kızlar Erkekler'de yer aldı.

Aydın bu yarışmayı üçüncü olarak tamamladı.

İki çocuk babası olan Aydın'ın bakımlı olmayı çok sevdiği biliniyor.



