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Survivor'a damga vuran isimlerden biriydi! Manav Aydın'ın son hali şaşırttı

06.06.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Var mısın Yok musun?' programının ardından 2010'da Survivor'a katılan Aydın Gülşen, namı diğer Manav Aydın, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Renkli kişiliğiyle akıllarda kalan Manav Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı.

Survivor'a damga vuran isimlerden biriydi! Manav Aydın'ın son hali şaşırttı

Survivor programı ile adını duyuran isimlerden biri de Aydın Gülşen oldu. 2010 sezonundaki Survivor'da perfomansı ve ada yaşantısıyla dikkat çeken Aydın Gülşen yıllar içerisinde bakın nasıl değişmiş...

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Manav Aydın olarak tanınan Aydın Gülşen, geçtiğimiz haftalarda Survivor 2022 All Star'da Anlat Bakalım oyununa uzaktan katıldı ve Seda Ocak ile eşleşti.

Survivor'a damga vuran isimlerden biriydi! Manav Aydın'ın son hali şaşırttı

1962 İstanbul Beşiktaş doğumlu 60 yaşındaki Aydın Gülşen son haliyle görenleri şaşırttı.

Survivor'a damga vuran isimlerden biriydi! Manav Aydın'ın son hali şaşırttı

'Var mısın Yok musun?' programından eli boş ayrılan Aydın, sonrasında Survivor Kızlar Erkekler'de yer aldı.

Survivor'a damga vuran isimlerden biriydi! Manav Aydın'ın son hali şaşırttı

Aydın bu yarışmayı üçüncü olarak tamamladı.

Survivor'a damga vuran isimlerden biriydi! Manav Aydın'ın son hali şaşırttı

İki çocuk babası olan Aydın'ın bakımlı olmayı çok sevdiği biliniyor.

Survivor'a damga vuran isimlerden biriydi! Manav Aydın'ın son hali şaşırttı

Survivor'a damga vuran isimlerden biriydi! Manav Aydın'ın son hali şaşırttı


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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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