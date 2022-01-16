MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Survivor'a damga vuran kural! Sürgün kampına kim gitti? "Hoşuma gitmedi"

Survivor'a damga vuran kural! Sürgün kampına kim gitti? "Hoşuma gitmedi"

16.01.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star yeni sezona iddialı başladı. Yarışmada Acun Ilıcalı yeni kuralları açıklayınca herkes şoke oldu. Ilıcalı 'sürpriz' dediği sürgün kampıyla tüm yarışmacıları bir hayli şaşırttı. Survivor Berna "Psikoloji bozulur" derken Sema ise "Kötü yarışmacıyı yazmak için önemli bence" dedi.

Survivor'a damga vuran kural! Sürgün kampına kim gitti? "Hoşuma gitmedi"

Survivor All Star'da ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve ardından da ilk ada konseyi yapıldı. Acun Ilıcalı "Survivor tarihinde bir ilk olacak" dediği yeni kuralı açıkladı. Ilıcalı'nın açıklamasından sonra yarışmacıları bir hayli şaşırdı.

Acun Ilıcalı, konseyde yarışma tarihinde ilk defa yapılacak sürgün kampı uygulamasını açıkladı. Survivor'a gelen yeni uygulama yarışmacıları şoke ederken, konseydeki oylamada en düşük oyu alan Birsen sürgün kampına giden ilk isim oldu.

survivor-tarihinde-bir-ilk-acun-ilicali-surgun-14669194_4874_m

SÜRGÜN KAMPI NEDİR?

Acun Ilıcalı yeni kuralı, "Sürgün kampını başlatıyorum. Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı Sürgün Kampı'na yollayacaksınız. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek" sözleriyle açıkladı.

hjhj

Survivor tarihinde bir ilk olan 'sürgün kampı' kuralı, yalnızca ilk hafta uygulanacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan seçilen 4 kişi, arkadaşlarından ayrı bir adada 4 gün geçirecek. Sürgün kampındaki yarışmacılar, hiçbir oyunda yer almayacak ve ödüllerden yararlanmayacak.

"ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

"İlk giden 24 saat boyunca tek kalacak" diyen Ilıcalı "İkinci giren iki kişiyle yaşayacak. Oraya gidenin Allah yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

Uygulamayı, ''Zindan adası'' sözleriyle tanımlayan Evrim Keklik, ''Yanlış anlamayın Acun Bey ama bu hiç hoşuma gitmedi. Hepimizi çok zor günler bekliyor'' dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vedat Milor'un Leman Sam paylaşımı gündem oldu! "Eğer engelimi kaldırmazsa..."Vedat Milor'un Leman Sam paylaşımı gündem oldu! "Eğer engelimi kaldırmazsa..."
Tüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurduTüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurdu
Seksenler'den duygusal video! Usta oyuncuyu unutmadılarSeksenler'den duygusal video! Usta oyuncuyu unutmadılar
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yanardağ patlaması sonrası tsunami alarmı

Yanardağ patlaması sonrası tsunami alarmı

Rıdvan Dilmen, Erbatur Ergenekon'un sözleriyle canlı yayında çileden çıktı: Gelmiyorsa gelmesin ya!

Rıdvan Dilmen, Erbatur Ergenekon'un sözleriyle canlı yayında çileden çıktı: Gelmiyorsa gelmesin ya!

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Görenler pencerelere çıktı

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Görenler pencerelere çıktı

Annesi hareketsiz yatarken buldu, yüzünde morluklar vardı! Acı haber...

Annesi hareketsiz yatarken buldu, yüzünde morluklar vardı! Acı haber...

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Survivor tarihinde ilk! Yeni kural korku saldı

Survivor tarihinde ilk! Yeni kural korku saldı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Final tabağı topa tutuldu! ''Çantanı topla köyüne git''

Final tabağı topa tutuldu! ''Çantanı topla köyüne git''

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Yine iddialı! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"

Yine iddialı! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"

Külot kavgası çıldırttı! ''Sektörde kim temiz be!''

Külot kavgası çıldırttı! ''Sektörde kim temiz be!''

Baştan aşağı kırmızı! Dekolteli pozuyla mest etti

Baştan aşağı kırmızı! Dekolteli pozuyla mest etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.