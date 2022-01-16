Survivor'a damga vuran kural! Sürgün kampına kim gitti? "Hoşuma gitmedi"

Survivor All Star'da ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve ardından da ilk ada konseyi yapıldı. Acun Ilıcalı "Survivor tarihinde bir ilk olacak" dediği yeni kuralı açıkladı. Ilıcalı'nın açıklamasından sonra yarışmacıları bir hayli şaşırdı.

Acun Ilıcalı, konseyde yarışma tarihinde ilk defa yapılacak sürgün kampı uygulamasını açıkladı. Survivor'a gelen yeni uygulama yarışmacıları şoke ederken, konseydeki oylamada en düşük oyu alan Birsen sürgün kampına giden ilk isim oldu.

SÜRGÜN KAMPI NEDİR?

Acun Ilıcalı yeni kuralı, "Sürgün kampını başlatıyorum. Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı Sürgün Kampı'na yollayacaksınız. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek" sözleriyle açıkladı.

Survivor tarihinde bir ilk olan 'sürgün kampı' kuralı, yalnızca ilk hafta uygulanacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan seçilen 4 kişi, arkadaşlarından ayrı bir adada 4 gün geçirecek. Sürgün kampındaki yarışmacılar, hiçbir oyunda yer almayacak ve ödüllerden yararlanmayacak.

"ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

"İlk giden 24 saat boyunca tek kalacak" diyen Ilıcalı "İkinci giren iki kişiyle yaşayacak. Oraya gidenin Allah yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

Uygulamayı, ''Zindan adası'' sözleriyle tanımlayan Evrim Keklik, ''Yanlış anlamayın Acun Bey ama bu hiç hoşuma gitmedi. Hepimizi çok zor günler bekliyor'' dedi.



