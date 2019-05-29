MAGAZİN

Survivor'a veda eden Hikmet Tuğsuz'dan canlı yayında Yusuf itirafı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2019 21:56 | Son Güncelleme

Survivor 2019'un şampiyonluk adaylarından olan Hikmet, talihsiz bir sakatlık yaşamış ve yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Dominik'ten Türkiye'ye dönen Hikmet, TV8'de yayınlanan Survivor Ekstra programına katıldı. Hikmet, oyunlarda kimin tuttuğunu da açıkladı.

Survivor'a veda eden Hikmet Tuğsuz'dan canlı yayında Yusuf itirafı!

Survivor Ekstra programının canlı yayınında Hikmet sürprizi yaşandı. Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede, canlı yayında yorumculardan Semih Öztürk ve Murat Özarı'yı müthiş bir sürpriz yaptı. Furkan Dede, "Şimdi size bir sürprizim var ama gözlerinizi kapayacaksınız. Aç diyene kadar açmayacaksınız ama." dedi. Bunun üzerine canlı yayına Hikmet türkü söyleyerek girdi.

hikmet

HİKMET'TEN YUSUF İTİRAFI
Programa sürpriz bir giriş yapan Hikmet Tuğsuz, Survivor yıldızlar takımına karşı yarışan arkadaşları hakkında yorumlarda bulundu. Sakatlığıyla ilgili konuşan Hikmet, "Her şeyde vardır bir hayır diyorum. Ameliyat olup hızlıca düzelmem lazım. Buraya gelince çok duygulandım. Survivor'a girdiğim ilk andan beri, 'Şampiyon olmak değil, efsane olmak istiyorum' diyordum. Şampiyonlar bir şekilde unutuluyor ama efsaneler unutulmuyor" dedi.

hikmet2

Hikmet'ten ayağının tozuyla bir itiraf da geldi. Survivor Yıldızlarına karşı yapılan mücadelede Yusuf'u tuttuğunu belirten Hikmet, "Benim en iyi olduğum oyunlardan biriydi oynadıkları. O atamadıkça ben çıldırdım onu tutuyordum. Yusuf atamadıkça kendimi yedim." dedi.


PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
O kitap için 'favorim' demiş! Açıklama yaptıO kitap için 'favorim' demiş! Açıklama yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2019 survivor hikmet

En Çok Okunan Haberler

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Survivor 2019'da bir ilk! Murat Ceylan açıkladı!

Survivor 2019'da bir ilk! Murat Ceylan açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esat Yontunç, Acun Ilıcalı'nın doğum gününü yıllar önce çekilen fotoğrafla kutladı!

Acun'un doğum gününü yıllar önce çekilen fotoğrafla kutladı!

Zümrüt Apartmanı'na tepki gösteren Berna Laçin'den Elif Şafak açıklaması!

O kitap için 'favorim' demiş! Açıklama yaptı

Serel Yereli'den "Patates gibisin" diyen takipçisine mayolu yanıt

'Patates gibisin' diyen takipçisine mayolu yanıt

İclal Aydın'a hırsızlık şoku!

İclal Aydın'a hırsızlık şoku!

Füsun Demirel'den yeni dizi müjdesi

Füsun Demirel'den yeni dizi müjdesi

Bir dönemin ünlü modeli Doğa Bekleriz'in yeni işi...

Kulaklarını yapıştırmasıyla bir döneme damga vurmuştu! İşte son hali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.