Survivor'a veda eden Hikmet Tuğsuz'dan canlı yayında Yusuf itirafı!

Survivor Ekstra programının canlı yayınında Hikmet sürprizi yaşandı. Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede, canlı yayında yorumculardan Semih Öztürk ve Murat Özarı'yı müthiş bir sürpriz yaptı. Furkan Dede, "Şimdi size bir sürprizim var ama gözlerinizi kapayacaksınız. Aç diyene kadar açmayacaksınız ama." dedi. Bunun üzerine canlı yayına Hikmet türkü söyleyerek girdi.

HİKMET'TEN YUSUF İTİRAFI

Programa sürpriz bir giriş yapan Hikmet Tuğsuz, Survivor yıldızlar takımına karşı yarışan arkadaşları hakkında yorumlarda bulundu. Sakatlığıyla ilgili konuşan Hikmet, "Her şeyde vardır bir hayır diyorum. Ameliyat olup hızlıca düzelmem lazım. Buraya gelince çok duygulandım. Survivor'a girdiğim ilk andan beri, 'Şampiyon olmak değil, efsane olmak istiyorum' diyordum. Şampiyonlar bir şekilde unutuluyor ama efsaneler unutulmuyor" dedi.

Hikmet'ten ayağının tozuyla bir itiraf da geldi. Survivor Yıldızlarına karşı yapılan mücadelede Yusuf'u tuttuğunu belirten Hikmet, "Benim en iyi olduğum oyunlardan biriydi oynadıkları. O atamadıkça ben çıldırdım onu tutuyordum. Yusuf atamadıkça kendimi yedim." dedi.



