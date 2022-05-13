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  4. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız ayna pozuyla yürek hoplattı! "Temizlik başlar..."

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız ayna pozuyla yürek hoplattı! "Temizlik başlar..."

13.05.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla adına tüm Türkiye'ye duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Cesur ve dekolteli pozlarıyla fiziğini sergileyen Aleyna Kalaycıoğlu, sütyensiz ayna pozuyla sosyal medyayı adeta salladı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız ayna pozuyla yürek hoplattı! "Temizlik başlar..."

2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla şöhretin kapılarını aralayan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adeta bir fenomen halini geldi. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu, pozlarıyla takipçilerinden tam not alıyor.

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CİNSELLİK AÇIKLAMASIYLA OLAY OLMUŞTU

Survivor'da cinsellik var mı sorusunu yanıtlayan Kalaycıoğlu, "Şimdi biz adet falan olamadığımız için bizim erkeklik hormonu çok fazla baskılanıyor. O yüzden olamıyoruz. Hormonal çok dengesizlikler oluyor. O an kimin aklına böyle bir şey gelir bilmiyorum." demişti.

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SÜTYENSİZ AYNA POZUYLA MEST ETTİ

560 bin kişilik Instagram hesabından paylaşımlar yapan ve güzelliğini ortaya çıkaran pozlar veren Aleyna Kalaycıoğlu, sık sık cesur paylaşımlarda yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak hikayeler kısmından sütyensiz ayna pozunu paylaşan fenomen isim adeta yürek hoplattı.

İşte o paylaşım;

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