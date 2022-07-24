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  4. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Murat Dalkılıç ile düeti sosyal medyada gündem oldu!

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Murat Dalkılıç ile düeti sosyal medyada gündem oldu!

24.07.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 programıyla adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'un ardından bazı müzik çalışmalarıyla gündeme geldi. Bununla birlikte Kalaycıoğlu, ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile sahne almasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Murat Dalkılıç ile düeti sosyal medyada gündem oldu!

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, Murat Dalkılıç ile aynı sahneyi paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İkilinin beraber şarkı söylediği anlar çok konuşuldu.

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor programında da zaman zaman şarkı söyleyerek ön plana çıkıyordu.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Murat Dalkılıç ile düeti sosyal medyada gündem oldu!

Kalaycıoğlu geçtiğimiz yılın sonlarına doğru 'Bedelini Ödedim' parçasıyla müzik piyasasında yer aldı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Murat Dalkılıç ile düeti sosyal medyada gündem oldu!

1998 Bursa doğumlu Aleyna Kalaycıoğlu 24 yaşındadır.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Murat Dalkılıç ile düeti sosyal medyada gündem oldu!

Son zamanlarda hem sosyal medya pozları hem de müzik kariyeriyle adından söz ettiriyor.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Murat Dalkılıç ile düeti sosyal medyada gündem oldu!

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Murat Dalkılıç
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