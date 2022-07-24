Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Murat Dalkılıç ile düeti sosyal medyada gündem oldu!

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, Murat Dalkılıç ile aynı sahneyi paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İkilinin beraber şarkı söylediği anlar çok konuşuldu.

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor programında da zaman zaman şarkı söyleyerek ön plana çıkıyordu.

Kalaycıoğlu geçtiğimiz yılın sonlarına doğru 'Bedelini Ödedim' parçasıyla müzik piyasasında yer aldı.

1998 Bursa doğumlu Aleyna Kalaycıoğlu 24 yaşındadır.

Son zamanlarda hem sosyal medya pozları hem de müzik kariyeriyle adından söz ettiriyor.





