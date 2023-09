Survivor All Star 2024 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2024 yarışmacıları kimler? 2 isim kesinleşti

Survivor All Star 2024 kadrosu merak ediliyor. Her sene büyük bir ilgiyle izlenen

Survivor Türkiye yeni sezonunda All Star formatıyla ekrana gelecek. Kıran kırana mücadelenin büyük bir heyecanla izleneceği yeni sezonun iki yarışmacısı belli oldu. Peki, Survivor All Star 2024 kadrosu belli oldu mu? Survivor All Star 2024 yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı duyurdu...

SURVİVOR ALL STAR 2024 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor All Star 2024 kadrosu henüz belli olmadı. Ancak Acun Ilıcalı bu sene yarışmada yer alacak iki yarışmacıyı açıkladı.

Acun Ilıcalı dün yaptığı paylaşıma ''Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum.'' notunu düştü.

Survivor All Star 2024’ün ikinci yarışmacısı da belli oldu. Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin Survivor All Star 2024'te yarışacağını açıkladı.

Ilıcalı paylaşımında "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" ifadelerini kullandı.