MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor All Star 2024 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2024 yarışmacıları kimler? 2 isim kesinleşti

Survivor All Star 2024 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2024 yarışmacıları kimler? 2 isim kesinleşti

07.09.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Türkiye yeni sezonunda All Star formatıyla izleyici karşısına çıkacak. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışmada bu sene kimlerin olacağı merak ediliyor. Tüm yarışma takipçileri Survivor All Star 2024 kadrosu belli oldu mu? Survivor All Star 2024 yarışmacıları kimler? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Acun Ilıcalı All Star 2024'te olacak 2 ismi açıkladı. İşte tüm merak edilenler...

Survivor All Star 2024 kadrosu merak ediliyor. Her sene büyük bir ilgiyle izlenen
Survivor Türkiye yeni sezonunda All Star formatıyla ekrana gelecek. Kıran kırana mücadelenin büyük bir heyecanla izleneceği yeni sezonun iki yarışmacısı belli oldu. Peki, Survivor All Star 2024 kadrosu belli oldu mu? Survivor All Star 2024 yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı duyurdu...

SURVİVOR ALL STAR 2024 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor All Star 2024 kadrosu henüz belli olmadı. Ancak Acun Ilıcalı bu sene yarışmada yer alacak iki yarışmacıyı açıkladı.

survivor 2

Acun Ilıcalı dün yaptığı paylaşıma ''Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum.'' notunu düştü.

Survivor All Star 2024’ün ikinci yarışmacısı da belli oldu. Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin Survivor All Star 2024'te yarışacağını açıkladı.

survivor

Ilıcalı paylaşımında "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağlayarak anlattı... "Yerlerde sürüklendim, kimse kurtarmadı"Ağlayarak anlattı... "Yerlerde sürüklendim, kimse kurtarmadı"
"SMS yok, meydan senin" diyerek açıkladı! "SMS yok, meydan senin" diyerek açıkladı!
Venedik Film Festivali'nde kırmızı mini elbisesiyle boy gösterdiVenedik Film Festivali'nde kırmızı mini elbisesiyle boy gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Nagihan Karadere ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.