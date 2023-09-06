MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor All Star 2024 ne zaman başlıyor, yarışmacılar belli mi? Survivor ilk yarışmacısı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor All Star 2024 ne zaman başlıyor, yarışmacılar belli mi? Survivor ilk yarışmacısı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı!

06.09.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2024 ile ilgili Acun Ilıcalı tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve izleyenlerin beğenisini toplayan efsane yarışmanın yeni sezonuna ilişkin detaylar da böylelikle netleşmeye başladı. Peki, Survivor All Star 2024 ne zaman başlıyor, yarışmacılar belli mi? Survivor ilk yarışmacısı kim oldu? Acun Ilıcalı'nın yaptığı o açıklama...

Survivor All Star 2024 hakkında açıklamada bulunan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ilk yarışmacının belli olduğunu duyurdu. Acun Ilıcalı'nın bu açıklaması sonrası Survivor All Star 2024 yarışmacıları merak konusu oldu. Survivor All Star 2024'ün ne zaman başlayacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN?

Survivor yarışması yeni sezonuna hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star 2024 sezonunun ilk yarışmacısını duyurdu. Fakat programın yayın tarihine ilişkin detaylar belli olmadı. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SURVIVOR İLK YARIŞMACISI KİM OLDU?

Survivor 2024 yeni sezonuna ilişkin açıklamada bulunan Acun Ilıcalı efsane yarışmacıyı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

Acun Ilıcalı yaptığı paylaşıma şu ifadelere yer verdi:

''Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum.''

acun

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

28 Eylül 1979 doğumlu Nihat Alptuğ Altınkaya, manken, foto model ve oyuncudur. Bir dönem profesyonel sporculuk kariyeri de bulunan ünlü oyuncu, 2012 senesinde çok konuşulan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının birincisi olmuştur.

1979 yılında Karabük'te dünyaya gelen oyuncu, Rizeli bir ailenin ortanca çocuğudur. İlk öğretim ve lise eğitimlerini Karabük'te tamamlayan Nihat Altınkaya'nın annesi banka memuresi, babası ise demir çelik işiyle ilgilenen bir serbest meslek çalışanıdır.

Nihat Altınkaya, lisede ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde 2 sene profesyonel olarak voleybol oynamıştır. 17 yaşında sakatlığı nedeniyle voleybolu bırakan oyuncu, bu olaydan sonra Ayvalık'ta güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Daha sonra İstanbul'a gelen Nihat Altınkaya, burada Fenerbahçe Boks Kulübü'nde yer almış ve yolda yürürken bir ajans çalışanı tarafından keşfedilmiştir. Keşfedilmesinin ardından önce modellik ve foto modellik daha sonra ise oyunculuk yapmaya başlamıştır.

İstanbul'da yaşayan ünlü oyuncu evli ve iki kız çocuk babasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı belli oldu Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı belli oldu
Ülkeyi terk edeceğini açıklamıştı! Berkay'a ateş püskürdü! Ülkeyi terk edeceğini açıklamıştı! Berkay'a ateş püskürdü!
Kızı yarışmaya katıldı! Annesine olan benzerliği olay olduKızı yarışmaya katıldı! Annesine olan benzerliği olay oldu
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Nihat Altınkaya survivor ne zaman survivor ne zaman başlayacak ünlü oyuncu yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

Skandal görüntüler! Dünyanın konuştuğu kareler...

Skandal görüntüler! Dünyanın konuştuğu kareler...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.