Survivor All Star 2024 ne zaman başlıyor, yarışmacılar belli mi? Survivor ilk yarışmacısı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor All Star 2024 hakkında açıklamada bulunan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ilk yarışmacının belli olduğunu duyurdu. Acun Ilıcalı'nın bu açıklaması sonrası Survivor All Star 2024 yarışmacıları merak konusu oldu. Survivor All Star 2024'ün ne zaman başlayacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN?

Survivor yarışması yeni sezonuna hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star 2024 sezonunun ilk yarışmacısını duyurdu. Fakat programın yayın tarihine ilişkin detaylar belli olmadı. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SURVIVOR İLK YARIŞMACISI KİM OLDU?

Survivor 2024 yeni sezonuna ilişkin açıklamada bulunan Acun Ilıcalı efsane yarışmacıyı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

Acun Ilıcalı yaptığı paylaşıma şu ifadelere yer verdi:

''Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum.''

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

28 Eylül 1979 doğumlu Nihat Alptuğ Altınkaya, manken, foto model ve oyuncudur. Bir dönem profesyonel sporculuk kariyeri de bulunan ünlü oyuncu, 2012 senesinde çok konuşulan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının birincisi olmuştur.

1979 yılında Karabük'te dünyaya gelen oyuncu, Rizeli bir ailenin ortanca çocuğudur. İlk öğretim ve lise eğitimlerini Karabük'te tamamlayan Nihat Altınkaya'nın annesi banka memuresi, babası ise demir çelik işiyle ilgilenen bir serbest meslek çalışanıdır.

Nihat Altınkaya, lisede ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde 2 sene profesyonel olarak voleybol oynamıştır. 17 yaşında sakatlığı nedeniyle voleybolu bırakan oyuncu, bu olaydan sonra Ayvalık'ta güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Daha sonra İstanbul'a gelen Nihat Altınkaya, burada Fenerbahçe Boks Kulübü'nde yer almış ve yolda yürürken bir ajans çalışanı tarafından keşfedilmiştir. Keşfedilmesinin ardından önce modellik ve foto modellik daha sonra ise oyunculuk yapmaya başlamıştır.

İstanbul'da yaşayan ünlü oyuncu evli ve iki kız çocuk babasıdır.