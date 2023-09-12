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'Survivor All Star 2024'te yarışacak isimler kimler? Acun Ilıcalı bombayı patlattı! 'Parasız kaldım' diyen Turabi dönüyor

12.09.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın yeni sezonunun yedinci yarışmacısı da belli oldu. Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım ve Damla Can'dan sonra Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı. Ilıcalı "Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm" diyen Turabi'nin Survivor'a katılacağını açıkladı.

Survivor All Star 2024 kadrosunu Acun Ilıcalı her gün bir isim duyuyarak açıklıyor. SMS oylaması yapılmayacak olan Survivor 2024 All Sta yeni konseptte eleme adayı olan yarışmacılar, kendi aralarında düelloya çıkacak ve performansı kötü olan isim adaya veda edecek.

Her gün bir isim açıklayan Acun Ilıcalı; Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu ve Sercan Yıldırım'ı paylaşımlarıyla duyurmuştu. Acun Ilıcalı, Damla Can'ın da kadroda olduğunu da açıkladı.

Ilıcalı son olarak ise bomba bir isim daha açıkladı. Yaptığı erotik paylaşımlarla son dönemde adından söz ettiren Turabi de Survivor da yer alacak.

Ekran Alıntısı
Acun Ilıcalı "Survivor tarihinin efsane ismi Turabi 3. kez şampiyon olmak için geliyor" diyerek haberi duyurdu.

"BEŞ PARASIZ HALİME DÖNDÜM"

İki kez Survivor bir kez de Amerika'daki "War of the Worlds" yarışmasında birinci olan Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde, "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım. Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim. Paraların bir kısmı ailenin borçlarına, bir kısmı dostların derdine, bir kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti. (Helal hoş olsun) Bir kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım. Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum. Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm" diyerek olay olmuştu.

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