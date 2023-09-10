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Survivor All Star 2024 yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir? Survivor All Star'da dev kadro!

10.09.2023 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2024 kadrosu açıklanıyor. Acun Ilıcalı bugün Survivor All Star 2024'de önceki yıllarda iz bırakan yarışmacılardan Sercan Yıldırım'ın katılacağını açıkladı. Survivor All Star bu sene iddialı bir kadro ile seyircisiyle buluşacak. O yarışmacılardan biri olduğu kesinleşen Sercan Yıldırım'la ilgili son gelişmeleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Survivor All Star 2024'ün kadrosunda izleyicinlerin heyecan duyacağı isimler açıklanmaya devam ediyor. Survivor All Star'da yarışacağı açıklanan Sercan Yıldırım geçmiş yıllarda da Survivor'da yarışmış ve adından oldukça söz ettirmişti. Futbolculuk kariyerinde şampiyonluk yaşayan Sercan Yıldırım'ın bu sene Survivor All Star kadrosunda göstereceği performans şimdiden merak ediliyor.

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da şampiyonluk yaşadı.Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

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SERCAN YILDIRIM HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2006-2011 Bursaspor

2011-2016 Galatasaray

2013› Sivasspor (kiralık)

2013› Şanlıurfaspor (kiralık)

2014› Bursaspor (kiralık)

2014-2015› Balıkesirspor (kiralık)

2015-2016› Bursaspor (kiralık)

2016-2018 Bursaspor

2019 Giresunspor

2019 Fatih Karagümrük

SURVİVOR 2024 ALL STAR YARIŞMACILARI

NİHAT ALTINKAYA

NAGİHAN KARADERE

OGEDAY GİRİŞKEN

ALEYNA KALAYCIOĞLU

SERCAN YILDIRIM

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