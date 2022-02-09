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Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre kavgası! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye sözleri: Bunlar kabul edilebilir değil

09.02.2022 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'daki ödül oyunu sırasında gönüllüler takımı birbirine girdi. Yunus Emre önce Berkan ve Ogeday'la tartıştı. İkilinin üzerine yürüyen Yunus Emre'yi Hikmet sakinleştirmek istedi. Ancak Yunus Emre bu defa da Hikmet'e bağırarak tepki gösterdi. Ada konseyinde ise Hikmet, Yunus Emre'nin kendisine küfür ettiğini söyledi. Acun Ilıcalı ise Yunus Emre'ye diskalifiye uyarısı yaparak "Agresif tavırların ve söylediklerin kabul edilebilir değil" dedi.

Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre kavgası! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye sözleri: Bunlar kabul edilebilir değil

Survivor 2022 All Star'ın 8 Şubat Salı ekrana gelen son bölümündeki ödül oyununda tansiyon yükseldi. Heyecanın tavan yaptığı oyunda ara ara gerginlikler yaşandı. Gönüllüler takımından Yunus Emre ve Hikmet adeta birbirine girdi.

YUNUS EMRE ÜZERLERİNE YÜRÜDÜ

Oyun sırasında Yunus Emre, takım arkadaşları Berkan ve Ogeday'a sert tepki gösterdi.

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Berkan ve Ogeday ise Yunus Emre'yi sakin olması ve bağırmaması konusunda uyardı. Ancak sinirlerine hakim olamayan Yunus Emre, "Sen ne ayaksın? Bu duvarı aşamıyorum anlıyor musun?" diye bağırıp üzerlerine yürüdü. Yunus Emre'yi araya giren Hikmet sakinleştirmeye çalışınca ortalık daha da gerildi.

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Hikmet'in araya girmesine sinirlenen Yunus Emre, 'Sen ne yapıyorsun?' dedi.

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"SABRIMI ÇOK ZORLUYORSUN"

Kendisinin bırakılmasını isteyen Yunus Emre 'Cevap alsam yeterdi' dedi.

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Yunus Emre'nin 'aval aval' demesine arkadaşları sinirlendi ve araya Hikmet girdi.

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Hikmet'in kendisini ittiğini dile getiren Yunus Emre, 'Sen benim sabrımı çok zorluyorsun' dedi ve gerginlik iyice tavan yaptı.

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Yunus Emre'nin agresif tavırları Hikmet'i de sinirlendirdi. Arkadaşları Yunus Emre ve Hikmet'i zor ayırdı. Çılgına dönen Yunus Emre'yi sunucu Murat Ceylan sakinleştirmeye çalıştı.

"ETTİĞİ KÜFÜRLERİ DUYSAYDIM..."

Survivor'da oyun alanında yaşanan kavga, yeni bölümdeki ada konseyinde de devam ediyor. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında, Yunus Emre'nin "Daha önce benchte sesini yükselten çok arkadaşımız oldu. Ancak kimseye böyle müdahale edilmedi. Bunun beni kışkırtmaya yönelik müdahale olduğunu düşünüyorum" sözleri dikkat çekiyor. Hikmet ise "Amacım sadece ayırmaktı. Daha sonra etmiş olduğu küfürler olmuş. Ben bunları duymadım duysaydım farklı olurdu" diyor.

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Yunus Emre ise Hikmet'e "Ne farklı olurdu? O zaman haydi ringe çıkalım" derken, Hikmet ise "Senin gibi 5 tanesiyle çıkarım" yanıtını veriyor.

ACUN'DAN YUNUS EMRE'YE 'DİSKALİFİYE'SÖZLERİ

Survivor yeni bölümde ada konseyinde Yunus Emre'yi uyaran Acun Ilıcalı'nın "Söylediğin cümleler kelimeler kabul edilebilir değil. Fevri hareketlerinde kabul edilebilir değil. İhraç ettiğimiz yarışmacı çok biliyorsun Survivor'da" ifadeleri dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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