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  4. Survivor All Star yarı finalinde bomba anlar! Finalist Batuhan Karacakaya canlı yayında olduğunu unuttu! Ağzından kaçırdı

Survivor All Star yarı finalinde bomba anlar! Finalist Batuhan Karacakaya canlı yayında olduğunu unuttu! Ağzından kaçırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.06.2024 12:17
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Bu yıl All Star formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da 12 Haziran akşamı yarı final heyecanı yaşandı. İstanbul'da canlı yayında finalist olmak için Seda, Ogeday ve Atakan ter döktü. Finalistlerden Batuhan Karacakaya oyunun canlı yayında oynandığını unuttu ve ağzından öyle bir kelime kaçırdı ki o anlar kısa sürede gündem oldu.

Survivor All Star yarı finalinde bomba anlar! Finalist Batuhan Karacakaya canlı yayında olduğunu unuttu! Ağzından kaçırdı

Survivor'da yarı final heyecanı İstanbul'da canlı olarak yaşandı. Yarışmacılar aileleri ile buluştu ve ardından canlı olarak final mücadelesi verildi.

Seda, Ogeday ve Atakan finale adını yazdırmak için kıran kırana yarıştı. Son ikiye kalan Seda ve Atakan'dan atış seçen isim Seda Ocak oldu. Art arda oyuna çıkan Seda ve Atakan'dan galip gelen 8-1 skorla Seda oldu.

üçlü

Böylece Survivor All Star'da finale adını yazdıran isimler Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda oldu.

FİNAL

AĞZINDAN KAÇIRDI

Atakan ve Ogeday'ın oyun sonundaki anları ise sosyal medyada gündem oldu. Yarışmada Atakan'ın topu alıp ölçtüğü anlarda finalistlerden Batuhan canlı yayında olduğunu unutup ‘bu hafif mi bunda b....k var’ dedi.

yarışma

Yarışmadaki bu anlar kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'İzlerken fark etmemiştim', 'Canlı yayında olduğunu unutmuş' gibi yorumlar yapıldı.

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Vitrin


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