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Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor'da Annenize Sorduk oyununda araba için yarıştılar! İşte ödülü kazanan yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 00:44 | Son Güncelleme

Survivor son bölümde araba ödüllü oyun heyecanı yaşandı. Survivor'da her yıl yapılan 'Annenize Sorduk' isimli oyunda büyük ödül son model lüks bir otomobil olarak açıklandı. Survivor'da Nisa, Sercan, Berkan, Elif, Cemal Can, Yasin ve Barış, annelerine sorulan soruların cevabını tahmin etmeye çalıştı ve finalde 2 yarışmacı araba için müthiş bir oyun oynadı. Peki, Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Survivor'da arabayı hangi yarışmacı kazandı? İşte 25 Haziran Perşembe araba ödülünü kazanan isim

Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor'da Annenize Sorduk oyununda araba için yarıştılar! İşte ödülü kazanan yarışmacı

Survivor 2020'nin 25 Haziran Salı yayınlanan yeni bölümünde araba ödülü heyecanı yaşandı. Survivor'da kalan son 7 yarışmacı son model bir araba için mücadele etti. Annenize Sorduk adlı oyunu oynayan yarışmacılar, annelerine sorulan soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştılar. Yarışmacılar hem güldürdü hem eğlendi hem de araba sahibi olmak için mücadele verdi.

SURVİVOR'DA ARABAYI KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de araba için müthiş bir mücadele yaşandı. Berkan, Cemal Can, Sercan, Elif, Barış, Nisa ve Yasin'in yarıştığı oyunda oldukça eğlenceli görüntüler ekranlara yansıdı. Yarışma öncesi arabayı gören yarışmacılar adeta çılgına döndü.

Oyunda arabaya veda eden ilk isim Yasin olurken son 4'e Berkan, Elif, Cemal Can ve Nisa kaldı. Son 4'lüde müthiş bir çekişme olurken, annelerinin verdikleri cevabı en çok tahmin eden 2 isim Elif ve Berkan oldu. Böylelikle 2 yarışmacı Survivor'da araba ödülü için finalde yarışmaya hak kazandı.

survivor araba 1

Araba finalinde içlerinden 2 dakika sayan yarışmacılar bir yandan da Murat Ceylan’ın kafa karıştırıcı sorularıyla uğraştılar. Yarışmacıların ter döktüğü oyunda yarışmacıların 2'side arabanın kapısı doğru zamanda açtı ve 2-2'lik bir durum oldu. 3 tur üzerinden oynanan ve 3 olanın kazanacağı oyunun sonunda kapıyı en doğru zaman açan ve büyük araba ödülünü kazanan isim Elif oldu. Böylelikle Elif son model bir arabanın sahibi oldu.

survivor araba 2

ELİF İKİNCİ ARABASINI KAZANDI

Survivor 2020'de yapılan araba ödülü oyunlarında daha öncede bir araba kazanan Elif, bugünkü oyunun ardından Survivor'daki ikinci arabasını kazanmış oldu. Arabayı daha önceki yarışmacılar arasından kazanan bir diğer isim ise Mert olmuştu.

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