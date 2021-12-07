Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan yeni poz! ''Pehlivan sana para yetiştirecek mi!''

Aşklarıyla gündeme oturan İlayda Şeker ve İsmail Balaban çifti, artık ilişkilerini gözlerden uzak yaşamıyorlar. İkili, birlikte yer aldıkları bir kareyi takipçileriyle paylaştı. İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın pozuna, ''Pehlivan, İlayda'nın botoksuna para yetiştirecek mi ki!'' , ''İlayda'ya ne olmuş böyle'' ve ''Balaban kendisini çok bozdu'' gibi yorumlar yapıldı.

İlayda Şeker'in geçtiğimiz günlerde Ümmü Gülsüm Balaban ile düğün alışverişine çıktığı öne sürülmüş, Şeker ve Balaban'ın Antalya'da bir pasajda çekilen fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

İlayda Şeker, kendisine yöneltilen ''5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?'' sorusuna, ''Antalya Elmalı'da'' yanıtını vererek, evliliğe yeşil ışık yakmıştı.



