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Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan yeni poz! ''Pehlivan sana para yetiştirecek mi!''

07.12.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonu yarışmacılarından İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın aşkı doludizgin devam ediyor. Artık saklanmayan çift, aşk pozunu paylaştı.

Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan yeni poz! ''Pehlivan sana para yetiştirecek mi!''

Aşklarıyla gündeme oturan İlayda Şeker ve İsmail Balaban çifti, artık ilişkilerini gözlerden uzak yaşamıyorlar. İkili, birlikte yer aldıkları bir kareyi takipçileriyle paylaştı. İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın pozuna, ''Pehlivan, İlayda'nın botoksuna para yetiştirecek mi ki!'' , ''İlayda'ya ne olmuş böyle'' ve ''Balaban kendisini çok bozdu'' gibi yorumlar yapıldı.

Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan yeni poz!

İlayda Şeker'in geçtiğimiz günlerde Ümmü Gülsüm Balaban ile düğün alışverişine çıktığı öne sürülmüş, Şeker ve Balaban'ın Antalya'da bir pasajda çekilen fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan yeni poz! ''Pehlivan sana para yetiştirecek mi!''

İlayda Şeker, kendisine yöneltilen ''5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?'' sorusuna, ''Antalya Elmalı'da'' yanıtını vererek, evliliğe yeşil ışık yakmıştı.

Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan yeni poz! ''Pehlivan sana para yetiştirecek mi!''


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Anahtar Kelimeler:
İsmail Balaban
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