Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz göğüs dekolteli pozuyla tozu dumana kattı

Çağan Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Instagram'da oldukça aktif olan Korkmaz'dan dekolteli paylaşım geldi.

AVATAR ATAKAN'IN EŞİ SERAP KORKMAZ DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Survivor 2016'da şampiyon olan Avatar Atakan, macerasına Survivor 2022 All Star ile devam ediyor.

Programdaki performansı ve ada yaşantısı ile oldukça konuşulan Avatar Atakan, özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Avatar Atakan'ın 2017'de hayatını birleştirdiği Serap Korkmaz son zamanlarda tarzıyla dikkat çekiyor.

33 yaşındaki Serap Korkmaz bu defa göğüs dekoltesiyle gündeme geldi.

Korkmaz'ı Instagram'da 528 bin kişi takip ediyor.

Çağan Atakan Arslan ve Serap Korkmaz'ın, 'Aslan' adında bir erkek çocuğu bulunuyor.

3 yaşındaki Leon Aslan Arslan geçtiğimiz aylarda, şirinliğiyle Instagram'da gündem olmuştu.





