Survivor Aycan Acun Ilıcalı'yı devirdi! Mesajı olay oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 86. bölümününde futbol maçı merakla bekleniyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan maçta Survivor Aycan'ın mesajı ise çok konuşuldu.

Survivor 2020 yarışmacıları ile Acun Medya ekibi arasında çekişmeli bir futbol maçı ekrana gelecek. Survivor’da daha önce karşılaşan iki takım arasındaki ilk maçı Acun Medya ekibi 10’a 9 kazanmıştı.

Survivor yeni bölüm tanıtımında iki takımdan oyun öncesinde iddialı açıklamalar dikkat çekiyor.

İlk maçın yıldızı Survivor Aycan’ın bu maçtaki performansı merak ediliyor. Aycan Yanaç, merakla beklenen futbol maçı öncesinde rakip takıma iddialı mesajlar gönderdi.

Aycan mesajında "Size bir mesajım var. Biraz saha da iyi durun ki sarsılmayın" sözlerini kullandı. Sercan Yıldırım ise "Şov yapacağız, öyle söyliyeyim. Esat abiyle çarpışmayı düşünüyorum biraz" dedi.

AYCANDAN SERT HAMLE

Ayrıca maç bölümü tanıtımında Aycan ile Acun Ilıcalı arasındaki ikili mücadele dikkat çekti. Bir pozisyonda Aycan, Acun Ilıcalı'yı düşürürken Acun Ilıcalı'nın uzun süre yerden kalkamadığı görüldü.

Acun Ilıcalı'nın yerden kalkamaması üzerine Aycan'ın endişeli gözlerle Ilıcalı'ya bakması ise merak uyandırdı.

