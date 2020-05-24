MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Aycan Acun Ilıcalı'yı devirdi! Mesajı olay oldu

Survivor Aycan Acun Ilıcalı'yı devirdi! Mesajı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 11:37 | Son Güncelleme

Survivor'da merakla beklenen futbol maçı öncesi Aycan Yanaç'tan Acun Ilıcalı ve ekibine iddialı mesajlar geldi. Survivor'daki futbol maçında Acun Ilıcalı'yı omuz omuza mücadelede deviren Aycan Yanaç mesajlarıyla olay oldu.

Survivor Aycan Acun Ilıcalı'yı devirdi! Mesajı olay oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 86. bölümününde futbol maçı merakla bekleniyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan maçta Survivor Aycan'ın mesajı ise çok konuşuldu.

Survivor 2020 yarışmacıları ile Acun Medya ekibi arasında çekişmeli bir futbol maçı ekrana gelecek. Survivor’da daha önce karşılaşan iki takım arasındaki ilk maçı Acun Medya ekibi 10’a 9 kazanmıştı.

Survivor yeni bölüm tanıtımında iki takımdan oyun öncesinde iddialı açıklamalar dikkat çekiyor.

5ec9ff6e18c77304f06fbcfb

İlk maçın yıldızı Survivor Aycan’ın bu maçtaki performansı merak ediliyor. Aycan Yanaç, merakla beklenen futbol maçı öncesinde rakip takıma iddialı mesajlar gönderdi.

5ec9ffa718c77304f06fbd03

Aycan mesajında "Size bir mesajım var. Biraz saha da iyi durun ki sarsılmayın" sözlerini kullandı. Sercan Yıldırım ise "Şov yapacağız, öyle söyliyeyim. Esat abiyle çarpışmayı düşünüyorum biraz" dedi.

AYCANDAN SERT HAMLE

Ayrıca maç bölümü tanıtımında Aycan ile Acun Ilıcalı arasındaki ikili mücadele dikkat çekti. Bir pozisyonda Aycan, Acun Ilıcalı'yı düşürürken Acun Ilıcalı'nın uzun süre yerden kalkamadığı görüldü.

5ec9ff6f18c77304f06fbcff

Acun Ilıcalı'nın yerden kalkamaması üzerine Aycan'ın endişeli gözlerle Ilıcalı'ya bakması ise merak uyandırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladıOzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı
Reklam yaparak kazandığı para şoke ettiReklam yaparak kazandığı para şoke etti
Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadıŞarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Brezilya'da korkutan bilanço! 2. sıraya yükseldi

Brezilya'da korkutan bilanço! 2. sıraya yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Yeni normale geçiş nasıl olacak?

Yeni normale geçiş nasıl olacak?

Dominik'te sıkılınca... Dansıyla gündem oldu

Dominik'te sıkılınca... Dansıyla gündem oldu

20 gündür koronavirüs vakası görülmüyordu! Üzücü haber

20 gündür koronavirüs vakası görülmüyordu! Üzücü haber

Kendisini taciz eden adamı eve çağırıp kocasıyla birlikte hastanelik etti

Kendisini taciz eden adamı eve çağırıp kocasıyla birlikte hastanelik etti

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Survivor Nisa gece yarısı uyanıp...

Survivor Nisa gece yarısı uyanıp...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Survivor'dan elenen Mert'ten ilk paylaşım!

Survivor'dan elenen Mert'ten ilk paylaşım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selin Ciğerci yaptığı reklamlardan ayda 600 bin TL kazanıyor!

Reklam yaparak kazandığı para şoke etti

Ece Gürsel: Bayram kutlamayı 5 yıl önce bıraktım!

'Bayram kutlamayı 5 yıl önce bıraktım!'

Demet Akalın Şeyma Subaşı'nın Çeşme'ye gitmesine takıldı

Şeyma'nın Çeşme'ye gitmesine ünlü isim sert çıktı! 'Adaya doktor gitti...'

Seren Serengil'in kavga taktiği Hülya Avşar'danmış!

Kavgalarıyla gündem olan Serengil: Hülya taktiği...

Sıla, Beyaz'a bağlandı kendisiyle dalga geçti

Sıla, Beyaz'a bağlandı kendisiyle dalga geçti

Hilal Özdemir açıklamasıyla olay oldu! Hazım Körmükçü'nün nişanlısı Zeynep Tandoğan açıklama yaptı

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.