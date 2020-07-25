Survivor Aycan'dan Evrim Keklik açıklaması! Evrim'den yanıt gecikmedi

Survivor 2020 bitti ama yarışmacılar gündemden düşmedi. Fanlarının ilgisiyle sık sık sosyal medyada gündem olan yarışmacılar açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Aycan Yanaç Ertem Şener'e konuk oldu ve açıklamalarıyla dikkat çekti. Sık sık fevri hareketleriyle yarışmada tartışmalara giren Evrim Keklik ile ilgili sözleri ise Evrim'i sevindirdi.

"Survivor deyince kadınlardan aklına kim geliyor" sorusuna Aycan; Evrim ve Elif yanıtını verdi. Şener'in Evrim çok tartışılıyor sen Evrim'i seviyor musun deyince Aycan duygularını şöyle ifade etti: "Seviyorum. Evrim karakterini seviyorum seni sevmiyorsa yüzüne açık açık söyler. Ben buyum kim rahatsız oluyorsa kimse bakmasın diyor."

Ayvan Evrim mi Nisa mı sorusuna ise Evrim yanıtını vererek dikkat çekti. Evrim Keklik ise sosyal medya hesabından "Ben de seni seviyorum civciv" diyerek Evrim'e yanıt verdi.