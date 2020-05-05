Survivor Aycan'dan sürpriz karar: Acun Ilıcalı'nın teklifini kabul etmeyeceğim

Survivor 2020 Ünlüler takımı yarışmacısı Aycan Yanaç’ın moralinin bozuk olması sebebinin aldığı bir haber olduğu öğrenilmişti. Acun Ilıcalı, geçen konseyde yeni haberler olduğunu söyleyerek moralini düzeltecek bir teklif yapmıştı. Karşıdan gelecek bir teklif olursa Aycan, iletişim ödülünde kazandığı hakkını bu yönde kullanabilecekti.

Survivor yeni bölümde ise Aycan, bu konuyla ilgili son kararını söyledi. Survivor Aycan, bir yanlış anlaşılma olmadığını düşündüğünü, bu yüzden teklifi kabul etmeyeceğini söyleyerek o konunun kendisi için kapandığını dile getirdi. Aycan aldığı kararı, "Arkadaşımla gizli konuşmamız oldu. Ancak o konuda yanlış anlaşılmalar olduğunu düşünüyor Acun ağabey. Teklifini ise o anda sevinip kabul ettim. Ama sonradan mantıklı düşündüm ve kararı kabul etmemeye karar verdim. Teklifi kabul etmeyeceğim. Bir sonraki iletişimde sadece Aslı ile konuşmak istiyorum" dedi.

