Survivor Aycan için Acun Ilıcalı'dan açıklama: Ne yapacağımızı bilmiyorum

Acun Ilıcalı, Aycan'ın iletişim ödülü sırasında arkadaşları ile yaptığı konuşması sonrasında moralinin bozulmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"AYCAN DIŞARIDAN BİLGİ ALDI, MORALİ BOZULDU"

Acun Ilıcalı, "Aycan dışarıdan bilgi aldı ve sonrasında morali bozuldu. Sonra bize ulaşıp başka bir şey söylediler ve ortalık karıştı. Onun bu konuda sıkıntı yaşadığı taraftan bize bir başvuru geldi. Biz onu Aycan'a ima ettik çünkü Aycan'ın morali bozuldu. Ne yapacağımızı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ayrıca milli takım konusunda bazı eleştiriler alan Aycan'ın bu durumu hakkında da konuştu.

Ilıcalı, "Aycan Milli Takım'da olmayacak diye bir şey yok. Hocamız onu Milli Takım'a alacaktır. Aycan'ın kadın futboluna kattığı değer çok büyük" diyerek Aycan'a destek verdi.

